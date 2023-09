Mark Dickey parlant à un collègue à l'intérieur du gouffre de Morca, la troisième grotte la plus profonde de Turquie. ATS

Plus de 150 secouristes turcs et internationaux sont mobilisés depuis plusieurs jours pour venir en aide à un spéléologue américain. Ce dernier est tombé gravement malade à plus de 1000 m sous terre dans le sud de la Turquie.

Selon la Fédération turque de spéléologie, Mark Dickey, 40 ans, explorait une grotte de 1276 m de profondeur avec une équipe internationale quand il a été victime d'une hémorragie abdominale.

Selon l'agence de secours turque Afad, ses camarades, une équipe de 13 personnes au total, ont averti les secours dimanche du sort de Dickey et les opérations ont pu commencer mardi, et des poches de sang lui ont été administrées.

Mark Dickey se trouvait à -1120 m quand il est tombé malade, et «a pu être placé en observation au camp de base» de la mission quelques dizaines de mètres plus haut, à -1040 m, indique la Fédération turque de spéléologie sur son site, précisant opérer en coordination avec l'Association européenne de sauvetage spéléologique (Ecra) et l'Afad.

Civière nécessaire

«Selon les dernières informations des équipes de secours spéléologiques, l'état de Mark se stabilise», indiquait-elle mercredi soir. «Le saignement s'est arrêté et il peut marcher avec de l'aide, mais il ne lui est pas possible de sortir de là sans civière».

La difficulté consiste donc à faire descendre une civière jusqu'au camp de base afin de remonter le spéléologue américain. «Les équipes continuent de mettre en place des cordages à l'intérieur de la grotte pour remonter la civière. Le retrait de Mark devrait commencer dans les prochaines heures», précise la fédération.

Elargir les passages étroits

La victime sera amenée vers un camp provisoire à -700 m, une fois les passages les plus étroits de la grotte élargis pour laisser passer la civière.

Cette opération qui mobilise plus de 150 secouristes entrainés à la spéléologie pourrait prendre «plusieurs jours» selon la fédération, qui note qu'il faut «en condition normale environ quinze heures» pour regagner la surface depuis le camp de base.

Le site, précise-t-elle, le gouffre de Morca, est la troisième grotte la plus profonde de Turquie sur le plateau de Taseli, dans la province de Mersin (sud).

ATS