Orban se distancie de la présidente après un scandale de pédophilie

La présidente hongroise Novak a gracié un homme condamné pour complicité d'abus sexuels sur des enfants. Le Premier ministre Orban s'en mêle désormais.

La présidente de la Hongrie Katalin Novak. (archives) IMAGO/ZUMA Wire/Tomas Tkacik

La présidente hongroise Katalin Novak est sous la pression de l'opposition et du gouvernement pour sa gestion de la question de la pédophilie. On a appris récemment qu'elle avait gracié un homme qui avait été condamné définitivement pour complicité d'abus sexuels sur des enfants et des adolescents.

L'affaire a suscité une large indignation. Le Premier ministre populiste de droite Viktor Orban a alors annoncé son intention d'obtenir une interdiction constitutionnelle des grâces pour les criminels liés à des abus sexuels sur des enfants.

Pour la première fois, il a ainsi critiqué - bien qu'indirectement - sa collègue politique Katalin Novak. Le lancement d'un sondage d'opinion visant à déterminer si les Hongrois sont favorables à une démission de la cheffe d'Etat met une pression supplémentaire sur Novak.

Orban: «pas de pitié pour les pédophiles»

«Il n'y a pas de pitié pour les auteurs d'actes pédophiles. C'est ma conviction personnelle. Un débat s'est ouvert sur le cadre juridique des grâces accordées par la présidente de la République», a déclaré Orban dans une vidéo postée sur son profil Facebook. Sans toutefois citer le nom de la présidente. J

usqu'à son entrée en fonction en 2022, elle était une femme politique de premier plan au sein du Fidesz, le parti d'Orban, et avait été élue présidente de la République par le Parlement sur proposition du Premier ministre. En tant que ministre de la Famille, elle avait en outre auparavant propagé une image traditionnelle de la famille et de la femme.

Le gouvernement d'Orban veut notamment être considéré comme le protecteur des enfants contre les violences sexuelles. En 2021, il a fait passer une «loi sur la protection de l'enfance» controversée qui interdit d'informer les enfants sur l'homosexualité dans les écoles.

Les distributeurs de publications correspondantes sont également tenus de les rendre inaccessibles aux mineurs. Les critiques dénoncent le fait que l'esprit de cette loi assimile l'homosexualité à la pédophilie.

Grâce accordée dans le cadre de la visite du pape

L'homme gracié par Katalin Novak était directeur adjoint d'un foyer pour enfants à Bicske, près de Budapest. Selon le jugement du tribunal, il a forcé des enfants à revenir sur leurs témoignages de victimes d'abus contre le directeur du foyer afin de disculper son patron. Le directeur du foyer a été condamné à huit ans de prison.

Son adjoint, désormais gracié, avait écopé d'une peine de trois ans et quatre mois. La grâce avait déjà eu lieu en mai 2023, à l'occasion de la visite du pape François à Budapest à l'époque. Novak ne s'est pas exprimé sur les motifs. Les médias d'opposition soupçonnent le gracié d'entretenir de bonnes relations avec l'Eglise catholique et la famille de Viktor Orban.

Novak doit-elle démissionner?

Selon les médias hongrois, une entreprise a lancé un sondage d'opinion par téléphone afin de déterminer si la majorité des citoyens est favorable à une démission de Katalin Novak.

Des lecteurs du journal «HVG» auraient signalé à la rédaction qu'ils avaient reçu des appels des sondeurs d'opinion. La société en question aurait déjà réalisé par le passé plusieurs sondages pour le compte du Fidesz, le parti d'Orban.