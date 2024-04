Oskar Freysinger se remet d'une grosse opération cardiaque

Oskar Freysinger, ancien politicien UDC et figure emblématique du Valais, a subi un quintuple pontage coronarien le 17 avril dernier à l'hôpital de Sion. Cette opération, rendue nécessaire par des problèmes cardiaques persistants, a duré près de cinq heures.

L’ex-enfant terrible valaisan de l’UDC a subi une lourde opération cardiaque le 17 avril dernier, à l’hôpital de Sion. Il se remet gentiment, mais sûrement, d’une intervention de quatre heures et demie. https://t.co/gf2lrsNVh6 — Blick | fr (@Blick_fr) April 23, 2024

blue News Marc Schaller

«Cette fois, l'affaire devrait être réglée pour vingt ans au moins, assure mon cardiologue», confie Oskar Freysinger au Blick.

Cette opération intervient seize ans après le début des problèmes cardiaques. «On a posé mes premiers stents en 2008, à l’âge de 48 ans. Puis, «step by step», j’ai fini par en avoir treize. Comme le nombre d’étoiles sur le drapeau valaisan et le nombre de Coupes de Suisse remportées par le FC Sion», rigole l'ancien politicien âgé de 63 ans. Un nombre apparemment insuffisant, puisqu'il a de nouveau ressenti des problèmes respiratoires et des douleurs à la poitrine le 5 avril dernier, lors d'une randonnée à peau de phoque.

Encore affaibli et en semi-soins intensifs, l'ancien politicien ne reçoit que la visite de sa famille. Il trouve du réconfort dans une équipe médicale «fantastique» et un personnel «aux petits soins». «Je devrais retrouver toutes les capacités d’un gars de mon âge à terme», mais «la récupération prendra du temps», reconnaît-il.

L'ex-conseiller d'Etat UDC valaisan, retiré de la politique depuis l'échec de sa réélection à la tête de l'exécutif valaisan en 2017, se réjouit déjà de la sortie de ses deux nouveaux romans, prévue pour le 17 mai prochain. L'un d'entre eux, «L'oreille aveugle», raconte l'histoire d'un homme sourd-muet et aveugle qui a réussi à parcourir le monde malgré ses handicaps.