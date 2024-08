Des électriciens de la DTEK Energy Company restaurent le réseau électrique endommagé par des frappes aériennes et d'artillerie constantes dans un village proche de la ligne de front dans la région de Donetsk, le 23 juillet 2024, dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine. - Travailleurs de DTEK, le principal fournisseur d'énergie ukrainien, en charge du réseau électrique dans l'est du pays. A une dizaine de kilomètres de la ville, l'équipe est chargée de réparer les dégâts infligés au réseau énergétique par l'aviation russe, non loin d'un front qui se rapproche inexorablement. (Photo Anatolii STEPANOV / AFP)Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

AFP