Plus d'un millier de personnes participant à la « marche de la colère » Cacerolazo (manifestation bruyante avec des casseroles), qui s'est déroulée à Vigonovo, la ville natale de Giulia Cecchettin, en Italie, le 26 novembre 2023. Elena, la sœur de la victime, avait appelé à cette manifestation afin de sensibiliser les institutions et l'opinion publique au phénomène des féminicides et de la violence à l'égard des femmes.

KEYSTONE