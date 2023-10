Les communes vaudoises sont nombreuses à être en train de revoir leur Plan d’affectation communal (PACom). Pro Natura Vaud souhaite les accompagner dans ce processus, afin de donner à la nature la place qu’elle mérite dans les milieux bâtis. Une lettre en ce sens a été envoyée mercredi à quelque 170 municipalités.

Pro Natura propos aux communes vaudoises qui révisent leur plan d'affectation communal des conseils simples, tels qu'une arborisation minimale des parcelles (photo prétexte). ATS

Suite à la révision de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’échelle nationale, puis cantonale, de très nombreuses communes vaudoises se sont lancées ces dernières années dans un processus de révision de leurs PACom, mais aussi de leurs règlements des constructions, écrit Pro Natura mardi dans un communiqué.

Ces documents restent malheureusement souvent lacunaires en matière de mesures visant à protéger et développer la nature en milieu bâti. Pro Natura Vaud a donc déposé ces derniers mois plusieurs oppositions contre des projets laissant la biodiversité de côté.

«Nous nous sommes rendu compte que nous faisions souvent les mêmes remarques», a déclaré Alberto Mocchi secrétaire général de Pro Natura Vaud à Keystone-ATS. Plutôt que de s’opposer à un règlement déjà finalisé, l'organisation souhaite conseiller les communes afin qu’elles intègrent dès le départ des mesures simples et efficaces pour la nature dans leurs règlements des constructions.

Et de citer des exemples tels qu'une arborisation minimale des parcelles, l’exclusion des espèces végétales invasives, des vitrages non réfléchissants pour éviter les collisions avec les oiseaux ou encore la lutte contre la pollution lumineuse. «Le but est également de montrer aux communes que nous ne sommes pas des adversaires, mais des partenaires», a ajouté M. Mocchi.

Un courrier avec des propositions d’articles types à insérer dans les règlements des constructions a été donc envoyé aux quelque 170 communes en cours de révision de leur PACom et ne l’ayant pas encore mis à l’enquête. Pro Natura espère ainsi pouvoir débuter un dialogue dans l’intérêt de la biodiversité en milieu bâti comme de la qualité de vie des habitants.

nt, ats