Glacier 3000 a trouvé l'origine de la panne de son téléphérique, qui était resté à l'arrêt pendant 15 jours durant l'été 2023. En cause: de fines particules de métal, issues des travaux de rénovation du restaurant Botta.

Lors de ce chantier, des ouvriers ont découpé des éléments métalliques. «De fines particules de métal se seraient alors déposées sur les câbles et auraient été transportées dans la station motrice de l'installation, endommageant ainsi les onduleurs électriques du téléphérique», explique Bernhard Tschannen, patron de Glacier 3000, cité mardi dans un communiqué.

La station des Diablerets annonce également mardi avoir accueilli 65'000 visiteurs entre mai et août, en hausse de 40% par rapport à l'été 2023 mais aussi par rapport à la moyenne des cinq dernières années. «La stratégie quatre-saisons de Glacier 3000 porte ses fruits», se réjouit-elle.

Restaurant Botta rénové

Glacier 3000 indique aussi que les travaux de rénovation du restaurant Botta, détruit dans un incendie en septembre 2022, touchent à leur fin. L'enveloppe de l'édifice est quasiment terminée. Les ouvriers s'activent dorénavant à l'intérieur pour que tout soit prêt pour le début de la saison de ski, prévu le 9 novembre prochain.

«Changement le plus visible, la façade sud de l'édifice a été transformée en microcentrale solaire alpine, et recouverte de plus de 600 panneaux photovoltaïques afin de couvrir les besoins énergétiques de l'établissement», rappelle le communiqué.

A noter finalement, «en raison de la demande toujours plus forte en automne», que les remontées mécaniques de Glacier 3000 resteront à nouveau ouvertes sans interruption cette année. Les travaux de maintenance annuelle sont réalisés entre le 17 septembre et le 4 octobre sur la première section entre le Col du Pillon et la tête au Chamois.

L'accès reste ainsi possible pendant cette période via le téléphérique de Reusch et le télésiège du Martisberg, puis avec la deuxième section du téléphérique pour rejoindre le sommet du Scex Rouge, précise le communiqué.

