Le Malien de 32 ans qui a blessé plusieurs personnes au couteau samedi à la gare de Lyon à Paris, voulait «s'en prendre à des Français» d'après les premiers éléments de l'information judiciaire, ouverte pour tentatives d'assassinat aggravées, un crime passible de la perpétuité.

Un soldat français monte la garde dans un hall après l'attaque au couteau à la gare de Lyon à Paris, le 3 février 2024. AFP

«Les déclarations du mis en cause, comme l'exploitation de son téléphone, ont conduit à envisager qu'il avait commis son acte pour s'en prendre à des Français, en raison de leur appartenance à la nation», a écrit dans un communiqué le parquet.

Le choix de cibler des victimes en raison de «leur appartenance, vraie ou supposée» à la nation française constitue une circonstance aggravante, a précisé le ministère public.

Les enquêteurs ont notamment trouvé un compte Tiktok, ouvert au nom de l'assaillant et sur lequel on voit un homme noir à lunettes, barbu, cheveux ras. Certaines vidéos y font part de son ressentiment à l'égard de la France à cause de l'intervention militaire au Mali.

Sur l'une des vidéos, datée du 2 décembre 2023, l'auteur du compte écrit: «R.I.P. (repose en paix, NDLR) dans trois mois, qu'Allah m'accueille dans son paradis».

Alors que le migrant malien auteur de l’attaque de la #GareDeLyon revendiquait sa haine des Français dans plusieurs vidéos, le motif raciste n’est pas retenu contre lui.

Nos vies ne comptent pas ? pic.twitter.com/OceWfTJ4xv — Marion Maréchal (@MarionMarechal) February 4, 2024

Les critères ne sont pas réunis à ce stade pour saisir le parquet antiterroriste spécialisé, a toutefois souligné le parquet de Paris.

Responsabilité pénale

En garde à vue depuis samedi, avec une interruption de 24h en raison d'un passage à l'infirmerie psychiatrique, le suspect a été présenté mardi à un juge d'instruction, en vue de son inculpation.

«L'examen psychiatrique réalisé au cours de sa garde à vue n'a pas écarté sa responsabilité pénale», a indiqué le parquet.

Samedi à 07h35 l'homme a d'abord «mis le feu à son sac à dos» et «poursuivi une passante, armé d'un marteau et d'un couteau, sans parvenir à l'atteindre», a détaillé le ministère public.

L'agression a eu lieu à la gare de Lyon, une des plus importantes gares ferroviaires du centre de la capitale française. Plusieurs personnes se sont interposées.

Une première a été blessée à l'abdomen par un coup de couteau et des coups de marteau à la tête. «Son pronostic vital est toujours engagé», a indiqué le parquet mardi midi. Un deuxième voyageur a plaqué le suspect au sol, tandis que trois autres l'y ont maintenu. Les agents de sécurité et policiers l'ont ensuite pris en charge, d'après le parquet.

«Réactions immédiates et courageuses»

«Parmi ces intervenants, une victime subit encore des soins», a précisé la même source. «C'est grâce aux réactions immédiates et courageuses de chacune de ces personnes que le périple violent du mis en cause a été interrompu», a estimé le parquet.

L'assaillant, de nationalité malienne, était «en situation régulière en Italie depuis 2016, avec un titre émis en 2019 tout à fait valable», selon les documents d'identité trouvés en sa possession, avait précisé samedi le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. Ce titre lui permettait de voyager en France en toute légalité.

Inconnu des services de police français comme italiens, «il était suivi pour des problèmes psychiatriques mais il n'a jamais manifesté de tendances violentes», ont précisé les carabiniers italiens à l'AFP.

Ces agressions rappellent celles perpétrées en janvier 2023 gare du Nord à Paris: un homme, qu'une source policière avait présenté comme un Libyen né en 2000 et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, avait agressé six personnes avec un crochet métallique.

Une expertise psychiatrique a depuis estimé qu'il était dans un «état délirant aigu» le jour des faits.

La France – qui accueille les Jeux olympiques à l'été 2024 – a subi depuis janvier 2015 une série d'attentats jihadistes qui a fait plus de 260 morts.

ATS