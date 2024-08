Un restaurant éphémère sur la Terrasse fédérale pour réduire son utilisation «sauvage»? L'idée de Reto Nause (C/BE) pour améliorer la sécurité du lieu pourrait séduire le Conseil fédéral, mais celui-ci estime que la décision ne doit pas être prise unilatéralement.

La Terrasse fédérale est un lieu magnifique, mais souvent utilisée de manière sauvage, estime le député Reto Nause (archives). ATS

ATS

Les soirs et les week-ends, des centaines de personnes se rassemblent sur la Terrasse fédérale, apportent de l'alcool et écoutent de la musique bruyante. Les bouteilles finissent dans les jardins des riverains en contrebas, des déchets jonchent les lieux et des traces d'urines ornent les bâtiments fédéraux, écrit le Bernois.

Un restaurant éphémère permettrait d'améliorer la situation, comme l'ont montré d'autres exemples en ville de Berne. Cela répondrait également au souhait des voisins. La Ville est d'ailleurs ouverte à une solution, indique M. Nause dans sa motion.

Le Conseil fédéral est favorable au but du texte, améliorer la sécurité. Mais, aucune des solutions présentées jusqu'à présent n'a trouvé de consensus, rappelle-t-il dans sa réponse publiée jeudi.

Tous les aménagements proposés – que ce soit la fermeture nocturne de la terrasse du Palais fédéral, l’installation d’un restaurant éphémère ou la présence de l’Office fédéral de la police dans le Palais du Parlement la nuit et le week-end – ont jusqu’ici été rejetés par au moins une des parties concernées.

Une structure de collaboration entre la Confédération, la Ville et le Canton de Berne devrait voir le jour pour régler à l'amiable pour l’utilisation de l’espace public jouxtant le périmètre du Palais fédéral. Les décisions ne doivent pas être prises unilatéralement.

bl, ats