Le comité directeur du Parti socialiste vaudois (PSV) a entendu mardi soir le conseiller communal lausannois Mountazar Jaffar à la suite de ses «likes» controversés» dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Les instances dirigeantes ont décidé que la procédure disciplinaire ouverte contre l'élu faisait office d'avertissement.

Lors du comité directeur, Mountazar Jaffar a pu donner sa version des faits et répondre à différentes questions, a déclaré le président du PSV Romain Pilloud mercredi à Keystone-ATS. «Nous retenons des regrets et des excuses et que ces 'likes' ne reflètent pas sa pensée».

M. Jaffar a déclaré «n'être ni antisémite ni favorable à la destruction d'Israël. Comme le PS, il dénonce les régimes dictatoriaux ou ne respectant pas les droits humains», a rapporté M. Pilloud. «Il s'est engagé à faire plus attention» sur les réseaux sociaux.

Au final, le comité du PSV a considéré le comportement de l'élu lausannois «comme inacceptable, mais pas intentionnel». Ainsi, la procédure disciplinaire «déjà lourde» fait office d'avertissement. L'affaire n'ira pas plus loin. Le parti renonce à blâmer, suspendre ou exclure M. Jaffar.

«Ce n'est pas un blanc-seing. Aucun dérapage ne peut être toléré ni maintenant ni plus tard», a encore ajouté Romain Pilloud. La procédure disciplinaire avait été ouverte mi-mai, à la suite des «likes» du conseiller communal à des contenus hostiles à Israël sur le réseau social X.

