Pas très futé, le kidnappeur commet une grosse boulette

Une dramatique affaire d'enlèvement a connu une fin heureuse aux Etats-Unis. Si la petite Charlotte a retrouvé sa famille après seulement 48 heures, c'est uniquement grâce à une grosse bêtise de son ravisseur.

Le ravisseur présumé sur un «mugshot» du sheriff. (Bureau du shérif du comté de Saratoga via AP/KEYSTONE (Bureau du shérif du comté de Saratoga via AP/KEYSTONE

Dans l'Etat de New York, les autorités policières sont parvenues en 48 heures à ramener une fillette enlevée à sa famille. Selon l'acte d'accusation, le suspect Craig Nelson Ross Jr., âgé de 46 ans, est désormais accusé d'avoir enlevé la petite Charlotte S., 9 ans, et d'avoir demandé une rançon à ses parents.

Mais son plan a très mal tourné. L'affaire a commencé samedi dernier, lors d'une excursion en camping de la famille S. dans le Moreau Lake State Park, lorsque la petite Charlotte a disparu sans laisser de traces. Des centaines de personnes, y compris la police fédérale américaine FBI, ont participé aux recherches à grande échelle qui ont suivi, rapporte entre autres la chaîne de télévision CNN.

Empreintes digitales sur la demande de rançon

Selon ce rapport, une erreur lourde de conséquences commise par le ravisseur aurait finalement mis les enquêteurs sur la piste de ce dernier. En effet, Ross a laissé ses empreintes digitales sur la lettre de chantage qu'il a déposée à l'aube dans la boîte aux lettres de la famille.

A ce moment-là, les parents inquiets de Charlotte se trouvaient toujours dans un camping et cherchaient désespérément leur fille.

Une empreinte digitale sur une demande de rançon a conduit la police au camping-car du suspect de l'enlèvement à New York, où Charlotte a été retrouvé cachée dans un placard. AP Photo/Maysoon Kahn/KEYSTONE

Outre les empreintes digitales, les données des téléphones portables et les enregistrements du parc ont été analysés afin de reconstituer les déplacements du suspect.

«Tout le monde à New York respire»

Les forces de l'ordre l'ont alors poursuivi jusqu'à une caravane où elles l'ont arrêté lundi soir et ont immédiatement retrouvé la petite Charlotte - cachée dans un placard.

Apparemment intacte, elle a été transportée à l'hôpital pour y être examinée. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé la bonne nouvelle lors d'une conférence de presse spécialement convoquée à cet effet et a déclaré : «Tout le monde à New York respire collectivement en ce moment».

Selon elle, la police a utilisé les empreintes digitales pour fouiller les bases de données des forces de l'ordre. Finalement, il y a eu une correspondance : l'empreinte de Ross était dans la base de données en raison d'un incident survenu en 1999, au cours duquel il avait conduit sous l'influence de l'alcool, a expliqué Hochul.

Cela a finalement conduit les enquêteurs à un camping-car situé derrière la double caravane de sa mère à Ballston Spa, également dans l'État de New York. Des équipes SWAT se sont rendues en hélicoptère au Trailer Park, y ont accédé et ont arrêté Ross.

Selon la police, il a résisté à l'arrestation et a subi de légères blessures lors de son placement en détention. Le terrain sur lequel Charlotte a été retrouvée était enregistré au nom de la mère du suspect et se trouve à environ 27 kilomètres de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois dans le Moreau Lake State Park.