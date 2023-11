Après Ciaran, voilà Domingos: déjà éprouvée par les intempéries, la France essuie ce week-end une nouvelle tempête, avec 13 départements placés samedi en fin de journée en vigilance orange aux vents violents, aux inondations ou aux fortes vagues, notamment sur la façade atlantique.

La préfecture maritime de l'Atlantique a appelé à la «prudence» et à reporter toute sortie en mer, avec une mer de force 6 à 7 et des vagues de 4 à 9 mètres sur le littoral (archives). KEYSTONE

Domingos, a priori «moins sévère» selon l'organisme public Météo-France, pourrait toutefois causer de nouveaux dégâts dans des zones déjà affectées par les pluies intenses et les fortes rafales de Ciaran, qui a fait en France au moins deux morts et 47 blessés.

Après les vents records enregistrés mercredi et jeudi, jusqu'à 207 km/h sur la pointe du Raz en Bretagne (ouest), Météo-France a enregistré samedi soir des rafales comprises entre 100 et 110 km/h sur le littoral, et 70 et 80 km/h dans l'intérieur des terres.

La préfecture maritime de l'Atlantique a appelé à la «prudence» et à reporter toute sortie en mer, avec une mer de force 6 à 7 et des vagues de 4 à 9 mètres sur le littoral. Sur le port de La Rochelle, plusieurs arbres étaient couchés au sol, jonché de branchages cassés et de mobilier urbain renversé.

Sur le continent, les sols gorgés d'eau par les passages successifs des tempêtes Céline et Ciaran, et les arbres fragilisés par le vent et les intempéries font craindre de nouveaux dégâts.

Coupures d'électricité

Samedi soir, 176'000 clients restaient privés d'électricité depuis jeudi, notamment en Bretagne et en Normandie, contre 260'000 le matin, selon l'opérateur Enedis.

Sur les axes ferroviaires de l'ouest et du sud-ouest du pays, «la circulation des trains pourrait être perturbée», a annoncé la société de transports SNCF samedi.

Les retours des vacances de la Toussaint ce week-end seront néanmoins «assurés» par la SNCF, a promis le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.

En Europe, la tempête a fait au moins 17 morts dont deux en Belgique, un en plein centre de Madrid, un en Allemagne, un aux Pays-Bas, six en Italie et quatre dans un naufrage au Portugal.

Cet enchaînement de tempêtes depuis une semaine est «assez habituel» en cette saison, note Loïs Pourchet, prévisionniste de Météo-France. «Lorsque le 'rail' (de dépressions) est positionné et orienté vers la France, on a des temps perturbés pour plusieurs jours.»

S'ils constituent des phénomènes naturels, les inondations, cyclones et sécheresses peuvent être amplifiés par le réchauffement climatique généré par les activités humaines. Les phénomènes de vagues-submersion sur les côtes risquent ainsi de devenir plus dangereux avec la montée du niveau de la mer liée à la fonte des glaces.

ATS