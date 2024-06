Les opérations de recherche des trois personnes disparues après les intempéries dans le Mesolcina (Misox) aux Grisons ont repris dimanche matin. Chiens, drones et hélicoptères ont été mobilisés.

Les glissements de terrain n'ont pas épargné Sorte dans les Grisons vendredi soir. ATS

Les recherches ont été suspendues pendant la nuit avant de reprendre dimanche matin, a indiqué un porte-parole de la police cantonale des Grisons à Keystone-ATS dimanche matin.

L'armée est venue en soutien avec des hélicoptères, indique le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) sur le réseau social X.

Vendredi soir, des pluies persistantes et de violents orages ont provoqué un glissement de terrain et de fortes inondations à Sorte, sur la commune de Lostallo GR. Un cône de déjection a détruit trois maisons et enseveli quatre personnes, dont une a pu être sauvée.

Intempéries en Suisse: encore trois disparus Quatre personnes ont été ensevelies suite à une coulée de boue, de pierres et de matériaux divers qui a détruit trois maisons à Sorte, un quartier de Lostallo dans la vallée de la Mesolcina (Grisons italophones), a indiqué le commandant de la police du canton des Grisons William Kloter lors d’une conférence de presse samedi matin à Roveredo (GR). 22.06.2024

