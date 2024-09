Pesto, poussin manchot royal au poids impressionnant et à l'allure de grosse peluche, est devenu la vedette de l'aquarium australien où il vit et une star des réseaux sociaux.

«Pesto», le poussin manchot royal devenu star des réseaux sociaux Une boule de poils duveteux: avec ses 22,5 kilos à seulement neuf mois, le poussin manchot royal baptisé "Pesto" est devenu une star sur les réseaux sociaux. 26.09.2024

AFP Clara Francey

Avec ses 23,5 kilos, Pesto, neuf mois, pèse déjà plus que ses parents Tango et Hudson réunis, qui pèsent chacun environ onze kilos.

Avec un régime alimentaire qui comprend jusqu'à 25 poissons par jour, la corpulence déjà impressionnante du poussin manchot royal ne fera qu'augmenter, a déclaré à l'AFP Emily Thornton, soigneuse en chef des manchots de l'Aquarium Sea Life de Melbourne.

Pesto, qui compte un nombre important de fans sur les réseaux sociaux, est d'ores et déjà le plus grand manchot que l'Aquarium Sea Life de Melbourne ait jamais vu. La silhouette ronde de Pesto, une grosse boule de duvet brun, est immédiatement repérable lorsque le poussin se dandine sur la glace au milieu de ses congénères.

Le poussin manchot royal est sociable, curieux et confiant, et interagit souvent avec les autres manchots et ses gardiens, souligne Mme Thornton. Malgré la multitude des visages humains et des caméras collés sur l'enclos, Pesto demeure «humble» face à sa nouvelle célébrité, relève-t-elle.

Il est si «orienté vers la nourriture» que le maintenir immobile sur la balance pour mesurer son poids peut représenter un défi.

Une vidéo publiée par l'aquarium sur TikTok, montrant deux employés exécutant un numéro de danse derrière un Pesto impassible a recueilli quatre millions de vues.

Des avantages dans une nature hostile

Le duvet de Pesto est particulièrement «dense», une protection indispensable pour que les poussins manchots puissent résister aux températures glaciales de l'Antarctique. Sa grande taille est également un avantage car à l'état sauvage, les poussins plus petits sont exposés au risque d'être mangés par des oiseaux prédateurs.

L'héritage génétique joue également un rôle, les ancêtres de Pesto ayant été parmi les plus gros et anciens manchots que l'aquarium ait hébergés. «Il est vraiment en bonne santé», se félicite Mme Thornton, soulignant que «les poussins peuvent devenir plus gros que lui» dans la nature sauvage.

Pesto perdra bientôt son duvet pour acquérir ses plumes d'adulte, la tache jaune caractéristique sur la tête et l'allure évoquant un smoking noir et blanc des manchots royaux de l'Antarctique. «Ce processus consomme beaucoup d'énergie et son appétit va beaucoup diminuer», explique Mme Thornton.

Les manchots royaux vivent en Antarctique et leur population reste relativement stable, avec environ 1,6 million de couples reproducteurs. Selon Mme Thornton, le changement climatique n'a pas encore affecté l'habitat naturel des manchots royaux. Au cours des 19e et 20e siècles, les populations de manchots royaux ont presque disparu car ils étaient chassés d'une manière intensive pour la viande et la graisse.