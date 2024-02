Peu avant sa mort, Kevin Holdener a dit oui à son grand amour

La famille Holdener a partagé un touchant hommage sur le profil Instagram de Kevin, le frère défunt de la skieuse Wendy Holdener. Peu de temps avant sa mort, Kevin a dit oui à sa compagne de longue date, Carmen, dans sa chambre d'hôpital.

Kevin a épousé sa compagne de longue date, Carmen, peu de temps avant sa mort. Capture d'écran Instagram

Jeudi dernier, on apprenait que le frère de Wendy Holdener, Kevin Holdener, avait perdu sa longue bataille contre le cancer.

Dans un communiqué, la skieuse partage la triste nouvelle du décès de son frère: «Tôt le matin du 22 février, Kevin, mon frère, confident et manager, le fils de mes parents, frère de Steve et mari de Carmen, est décédé à l'âge de seulement 34 ans... Il nous a impressionnés par sa volonté de survie et sa joie de vivre... Malheureusement, les super pouvoirs de Kevin ont finalement diminué.»

«Tu nous manques et nous t'aimerons pour toujours»

La famille Holdener a partagé sur le compte Instagram de Kevin quelques images de leur fils avec ses proches, accompagnées d'un poignant hommage.

«Le cœur empli de douleur et dans une profonde tristesse, nous avons dû dire au revoir à notre cher combattant», écrivent les Holdener.

«Tu as illuminé notre vie en de nombreuses occasions et tu as été enlevé bien trop tôt. Tu as toujours suivi tes plans et as pleinement apprécié ta vie.»

Comme l'un des derniers actes de sa vie, le texte mentionne que Kevin a épousé sa compagne de longue date, Carmen, peu de temps avant sa mort.

«Ces magnifiques images et te voir si heureux resteront à jamais dans nos cœurs. Tu nous manques et nous t'aimons pour toujours.»

Pluie d'hommages

Kevin Holdener a été diagnostiqué d'une forme complexe de cancer à l'âge de 20 ans. La maladie a notamment anéanti le rêve de Kevin d'avoir sa propre carrière de ski. Pourtant, grâce à sa volonté de survivre, le frère de Wendy Holdener a longtemps tenu tête au cancer et a ainsi pu passer de nombreuses et précieuses années de vie.

Plus de 240 personnes ont laissé un message sur le post Instagram, dont l'humoriste Stefan Büsser: «Il n'y a pas de mots justes, car ce n'est pas juste. En tant que famille, je vous souhaite toute la force du monde pour traverser cette période difficile et je vous suis reconnaissant d'avoir pu connaître et apprécier Kevin. Un homme merveilleux et, en tant que tel, immortel dans nos mémoires».

«Tu nous manqueras, Kevin. A vous tous, beaucoup de force et d'énergie», a commenté Lukas Studer, présentateur sportif de la SRF. Et l'ex-championne de ski italienne Nadia Fanchini, dont la sœur Elena est également décédée d'un cancer l'année dernière, a également laissé un message: «C'est la plus grande douleur que l'on puisse vivre».