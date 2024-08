Philippe Katerine est ravi des effets de son passage en Dionysos lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. L'extra-terrestre de la chanson française avait clôturé le défilé des drag-queens laissant une empreinte indélébile sur le public, notamment en Chine.

Philippe Katerine est devenu un dessert en Chine. Ça nous dépasse totalement 😅 pic.twitter.com/s2M3G3uUiM — Controversy (@NoCatWomanNoCry) July 31, 2024

blue News NB - AFP Barman Nicolas

Le tableau provocateur du chanteur de 55 ans, coutumier des excentricités, a suscité un engouement inattendu sur les réseaux sociaux chinois, où il est désormais surnommé « l'artiste Schtroumpf ».

Les internautes se sont emparés de son image, la réinterprétant sous forme de dessins, sculptures en pâte à modeler, et même de desserts inspirés de son tableau, que Katerine n'a pas manqué de partager sur Instagram avec enthousiasme.

Le chanteur avait également partagé sur Instagram une photo du plat, qui reproduit à la perfection son tableau à partir de pâte d'amande, crudités et fruits. « J'adore », a-t-il commenté en légende.

ma conjointe m’envoie les créations quelles voit passer sur les réseaux sociaux chinois. pic.twitter.com/mTpjkGNvqV — esteban grine, PhD (@EstebanGrine) July 29, 2024

Cependant, sa performance n'a pas fait l'unanimité. Si elle a été vivement critiquée et censurée dans des pays comme le Maroc et les États-Unis, certains l'accusant de parodier la Cène, elle a tout de même fait l'objet de nombreuses discussions, prouvant une fois de plus que Philippe Katerine reste un artiste hors normes, capable de transcender les frontières culturelles.

Un provocateur

Connu pour ses provocations, comme lors des Victoires de la musique en 2020 où il arborait un costume orné de gants de vaisselle gonflés et d'un faux nez en forme de phallus, Katerine n'a jamais craint de sortir des sentiers battus.

Son succès, qui a véritablement décollé en 2005 avec le tube «Louxor, j'adore», lui a permis de toucher un large public, aussi bien dans le domaine musical que cinématographique, où il a été récompensé par un César du meilleur second rôle en 2019.