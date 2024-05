Un bébé meurt sous les crocs du pitbull de ses parents

Un enfant de cinq mois est décédé après avoir été mordu hier vendredi en fin d'après-midi par le chien de ses parents à Palazzolo Vercellese, une ville de la province de Vercelli, dans le Piémont.

Nouvelle attaque mortelle de chiens de type pitbull en Italie : cette fois, c'est un enfant de cinq mois qui a perdu la vie (photo d'archives). sda

SDA/Trad SDA

L'alerte a été donnée par les parents de l'enfant, un jeune couple récemment installé dans le village: selon les premières constatations, au moment de l'attaque, le bébé de cinq mois se trouvait dans les bras de sa grand-mère, qui se promenait dans le jardin. L'équipe médicale est intervenue par hélicoptère, en vain.

Le drame s'est produit dans un quartier du village proche de l'ancien jardin d'enfants. Les parents du bébé étaient sortis faire des courses. Ce sont eux qui ont amené l'enfant mourant directement à l'hélicoptère qui avait atterri sur le terrain de sport du village.

L'incident fait l'objet d'une enquête des carabiniers de Vercelli. Le pitbull a été confisqué par les carabiniers dans l'attente de l'enquête. Apparemment, le chien n'avait jamais fait l'objet d'un rapport d'agression.

Deux autres attaques dans les Pouilles

Hier encore, une nouvelle attaque a été signalée en Italie, cette fois dans les Pouilles. Un pitbull a d'abord mordu une jeune fille de 15 ans, puis une fillette de 7 ans. L'incident s'est produit samedi dernier à Serracapriola, une commune de la région de Foggiano, mais la nouvelle n'a été confirmée que maintenant par le maire, Giuseppe D'Onofrio.

Selon les informations recueillies, le chien était tenu en laisse par son maître, mais il a réussi à se libérer et à mordre d'abord la jeune fille de 15 ans, puis la petite fille, heureusement sauvée par sa mère, qui a assisté à la scène et a sauté du balcon pour secourir son enfant.

La mère souffre d'une fracture du pied mais devrait se rétablir d'ici une soixantaine de jours ; la petite fille souffre d'écorchures aux jambes et aux bras et devrait se remettre rapidement. Les carabiniers sont intervenus sur les lieux. Le chien a été confié à l'autorité sanitaire vétérinaire pour observation. Ce matin, la famille a été reçue par le maire et les services sociaux pour un soutien et une assistance.

SDA/Trad