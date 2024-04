Les pilotes et le personnel navigant de Swiss sont de plus en plus nombreux à se désister pour des vols à destination d'Israël en raison de préoccupations sur la sécurité. Pour assurer tous les vols prévus, la compagnie aérienne modifie sa procédure.

Swiss reprend ses deux vols quotidiens Zurich-Tel-Aviv dès mai (archives). ATS

ATS

Comme des membres d'équipage doivent remplacer les employés qui se désistent et seraient dès lors plus souvent affectés à certaines lignes, la compagnie a pris des mesures, a indiqué Swiss à l'agence de presse Keystone-ATS jeudi. Dès samedi, le délai pour se désister est désormais fixé à sept jours avant un vol sur Israël.

Les désistements à court terme causent en effet un gros travail de planification supplémentaire, selon la compagnie qui revenait sur une information du Tagesanzeiger mercredi. Il n'y a pas de chiffre précis sur le nombre de personnes qui se sont désinscrites. Certains vols se font au complet, d'autres comptent un ou plusieurs désistements de membres d'équipage, a déclaré un porte-parole.

Dès mai, la compagnie va reprendre ses deux vols quotidiens comme avant la guerre.

miho, ats