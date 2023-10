«Pimpon», «Bino», «Tronchu», «Flamby»: ces surnoms qui leur collent à la peau

Parfois les surnoms collent à la peau de ceux qui les portent, à tel point qu'on en oublie leur prénom. D'où viennent les sobriquets? Quelles histoires se cachent derrière ces appellations fantaisistes? Décryptage et témoignages.

Généralement, c'est l'entourage d'un individu qui choisit comment le rebaptiser, sans que ce dernier ait son mot à dire. Les surnoms nous tombent dessus. Parfois on les accepte avec le sourire, parfois ils font grincer des dents. (image d'illustration) Imago

«Mon surnom, c'est Pimpon», lance Sam. La genèse de son sobriquet remonte au temps où cet habitant du Chablais valaisan était milicien au sein d'un corps de pompiers. Il raconte par le menu un week-end fort arrosé, où il a alterné des cours avec sa compagnie de soldats du feu et la fête dans le village voisin, du vendredi... jusqu'aux petites heures du dimanche matin.

Lors de la deuxième soirée de son «marathon» festif, alors qu'il est «en mode saturday night fever», comme il dit, il se joint à des amis qui fêtent un enterrement de vie de garçon.

Son dernier souvenir? : «Ça buvait du whisky coca dans des cornes de vaches». La suite, il la décrit ainsi: «D’un coup, plus de son et plus d’images. Je me réveille, j’ouvre un œil, la poignée, la sonnette, la perf… Du coup j’ai fait le trajet retour en ambulance»!

Moi, c'était «Ninette»... VP D'aussi loin que je me souvienne et sans que je n'aie jamais su pourquoi, enfant, mes parents m'appelaient «Ninette». Ce surnom, qui n'a rien à voir avec mon prénom -Valérie- allait de pair avec celui de mon frère Maurice, que tout le monde appelait «Ninou». Ces deux surnoms ont disparu avec le temps. Personne ne se souvient de comment «Ninou» et «Ninette» ont été rayés de la carte. Peut-être à l'arrivée de notre frère cadet. Même si ce n'est pas un mauvais souvenir, je déteste que l'on m'appelle comme ça aujourd'hui.

Plus tard, il rencontre l'ambulancier, qui le reconnaît, hilare: «C’est moi qui t’ai ramassé, lui dit-il, je n'ai jamais vu un patient comme toi: tu as été tout seul sur le brancard et tu nous as donné ton nom, prénom, adresse et numéro d'assuré!»

Dans le cas de Sam, c'est une aventure épique qu'il a vécue qui lui vaut son surnom de Pimpon.

Sympa, mais pas toujours

Il n'est pas rare que les couples s'interpellent pas de petits noms affectueux, comme en témoigne Aline, qui appelle son mari «Loulou» et qui se fait appeler «Loulette» en retour. Ces surnoms-là témoignent d'une relation privilégiée avec la personne. Il en va de même, en principe, avec les surnoms donnés par les parents à leurs enfants.

Mais ce n'est pas toujours un souvenir heureux: «Ma maman me surnommait 'Biloute', quand j'étais enfant. C'était mignon, jusqu'au jour où nous avons vu le film 'Bienvenue chez les Cht'is'. Je lui ai aussitôt demandé d'arrêter de m'appeler comme ça», raconte Florence (prénom d'emprunt).

Sur RTL (voir vidéo ci-dessus), l'animatrice Flavie Flament raconte que sa famille l'appelait «GDB», ce qui signifiait... «gras du bide». Elle en a gardé des complexes jusqu'à aujourd'hui, confie-t-elle.

Parmi les surnoms célèbres, François Hollande s'est vu affubler de celui de «Flamby» par Arnaud Montebourg. L'ex-président français n'a que très peu goûté à ce sobriquet évoquant un dessert en forme de masse gélatineuse, une attaque à peine voilée de son «camarade» sur son physique. Et évidemment, tous ses détracteurs s'étaient mis à l'appeler ainsi.

Interpellé sur France Info en 2018 à propos de ce surnom peu flatteur, François Hollande avait déclaré: «Tout ce qui est blessant doit être traité avec désinvolture pour ne rien laisser paraître».

Au-delà du physique, le caractère d'une personne peut aussi donner des idées à autrui pour un re-baptême. C'est le cas de Steve, qui fait partie d'une Guggenmusik: «Comme il ne veut pas faire les chorégraphies, on l'a surnommé 'Tronchu'», relate sa femme Gigi.

Souvent aussi, un surnom peut s'inspirer du prénom ou du nom de famille d'une personne. Ainsi, comme l'indique Josiane, le nom de famille «Michaud» a donné naissance au surnom : «Tiède»!

En outre, dans l'univers professionnel, certaines habitudes peuvent laisser des traces. Sandra, par exemple, évoque cette ancienne collègue dont le numéro de téléphone était «5215»: «Quand on parle d’elle, c’est resté», rigole-t-elle.

Mais comment tu t'appelles, en fait?

Agréables ou non, les surnoms ne durent parfois qu'un temps. Mais il arrive aussi qu'ils soient tenaces. À tel point d'ailleurs que l'on oublie le prénom de certaines personnes, au profit de leur pseudonyme.

«À Château-d'Oex, tout le monde a un sobriquet», affirme Dominique Pilet. Depuis les années 1980, il y est connu sous le nom de «Bonbon» Pilet. Pourquoi? Simplement parce qu'à cette époque, il aimait le rose. Et ce surnom lui convient parfaitement: «Cela me fait toujours un immense plaisir lorsque quelqu'un m'appelle sur le trottoir où ailleurs! 'Eh salut Bonbon!!' Je recevais aussi du courrier à cette période (les facteurs étaient au courant) et ça arrivait», se souvient-il.

Sébastien, dit «Bino», relate comment tout le monde a fini par l'appeler ainsi: «On ne dirait pas, mais c'est dérivé de mon prénom. D'abord il y a eu «Séba», puis «Sébi», puis «Bichon» -mais ça n'a pas duré longtemps- et ensuite «Bina»: certains m'appellent encore comme ça aujourd'hui. Enfin, durant mes études, j'avais des amis qui faisaient du latin. Il trouvaient que ça ne jouait pas, parce que «Bina», ça sonnait féminin». Tous ont alors fini par opter pour «Bino».