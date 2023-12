L'actrice Paula Abdul accuse un producteur d'agression sexuelle

L'artiste Paula Abdul, lauréate d'un Grammy Award et star de la télévision américaine, a accusé d'agression sexuelle un producteur du concours de chant télévisé «American Idol». Elle a déposé une plainte vendredi devant la justice californienne.

Paula Abdul, vedette de la télévision américaine, est lauréate d'un Grammy Award (archives). ATS

Dans sa plainte, Paula Abdul, dont l'album «Forever Your Girl» sorti en 1988 avait été acclamé comme le premier album le plus réussi de l'histoire, a accusé Nigel Lythgoe, un producteur d'"American Idol» de l'avoir agressée sexuellement à deux reprises. Le producteur anglais a nié ces accusations, ont rapporté les médias.

Dans sa plainte, la chanteuse de 61 ans a déclaré avoir été harcelée par M. Lythgoe et d'autres dirigeants d'"American Idol», dont elle a été juge de 2002 à 2009. Elle aurait été victime de discrimination salariale, ajoutant qu'"elle était la cible de railleries constantes, d'intimidation, d'humiliation et de harcèlement de la part de plusieurs dirigeants, agents et employés» de l'émission.

Une série de poursuites

Les accusations les plus graves visent Nigel Lythgoe, âgé de 74 ans. Au début de la diffusion d'"American Idol», selon la plainte, Paula Abdul et le producteur voyageaient ensemble pour faire passer les auditions du concours lorsqu'il l'a agressée dans l'ascenseur d'un hôtel, la pelotant et «lui enfonçant sa langue dans la gorge».

La deuxième agression remonte à 2015, quand Paula Abdul venait juste d'accepter d'être juge de «So You Think You Can Dance». Elle était allée dîner chez Nigel Lythgoe, où il aurait «tenté de l'embrasser tout en clamant qu'ils feraient un excellent 'couple puissant'».

«Pendant des années, Abdul est restée silencieuse sur les agressions sexuelles et le harcèlement de Lythgoe, de peur de dénoncer l'un des producteurs de concours télévisés les plus connus qui pouvait facilement briser sa carrière, en tant que personnalité de la télévision, l'ostraciser et la mettre au ban d'une industrie qui avait pour habitude de protéger les hommes puissants et de museler les survivants d'agressions sexuelles et de harcèlement», fait valoir la plainte.

La plainte de Paula Abdul est la dernière d'une série de poursuites, très médiatisées, engagées avant l'expiration dimanche d'une partie de la loi californienne sur les agressions sexuelles et sur la dissimulation de la responsabilité.

ATS