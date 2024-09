Les Jeunes UDC portent plainte contre Sanija Ameti, coprésidente d'Opération Libero, pour avoir tiré sur une image représentant Jésus et Marie. Les images des tirs, publiées sur Instagram, ont été supprimées et la politicienne zurichoise (Vert'libéraux) s'est excusée.

Sanija Ameti est membre du parlement de la ville de Zurich. KEYSTONE

ATS

Les Jeunes UDC ont déposé une plainte pénale pour violation de la liberté de croyance et de culte, ont-ils indiqué lundi dans un communiqué. Nicolas Rimoldi, fondateur du mouvement antivax «Mass-Voll», a également annoncé qu'il allait porter plainte. L'UDC a aussi déposé une question au parlement cantonal bernois, car Sanija Ameti travaille comme doctorante à l'Université de Berne.

Le Blick a révélé dimanche les images publiées par Sanija Ameti sur Instagram. La politicienne âgée de 32 ans a réagi et elle a effacé les images après avoir pris conscience de leur contenu religieux, a-t-elle écrit sur X. Elle a également demandé pardon.

Ich bitte um Vergebung bei den Menschen, die durch meinen Post verletzt wurden. Ich habe diesen sofort gelöscht, als mir der religiöse Inhalt bewusst wurde. Ich habe nichts dabei überlegt. Es tut mir unglaublich Leid. — Sanija Ameti (@cybersandwich) September 7, 2024

Indignation

Les images montraient Sanija Ameti avec un pistolet lors d'un entraînement au tir, ainsi qu'une représentation de Marie et Jésus criblée de balles.

Selon la politicienne zurichoise, l'image provenait d'un catalogue d'une maison de vente aux enchères. Il s'agit de «La Madone à l'Enfant et l'Archange Michel», un tableau réalisé vers 1375 par le peintre italien Tommaso del Mazzo. Le tableau doit être vendu aux enchères le 20 septembre.

La publication a rapidement fait le tour du monde et enflammé les réseaux sociaux.

«Sanija Ameti, une leader du parti écologiste suisse et musulmane, publie une photo où elle tire sur une image de la Vierge et de l'Enfant Jésus. En Europe, la christianophobie est excusée sous couvert de liberté d'expression. Mais faire la même chose avec Mahomet serait un délit de haine et d'islamophobie», s'indigne un internaute.

Sanija Ameti, dirigente del Partido Verde suizo y musulmana, publica una foto donde dispara contra una imagen de la Virgen y del Niño Jesús.



En Europa a la cristianofobia la blanquean como libertad de expresión.



Pero hacer lo mismo con Mahoma sería delito de odio e islamofobia. pic.twitter.com/iqd0F22sdq — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) September 8, 2024

Les Vert'libéraux ont pris leurs distances vis-à-vis de cet acte.

La publication Instagram de Sanija Ameti est en contradiction avec les valeurs du PVL. Notre parti condamne toute forme de violence et d'irrespect envers les symboles religieux et les religions elles-mêmes. Nous nous engageons en faveur de la tolérance et du respect. — Vert'libéraux Suisse (@vertliberaux) September 9, 2024

Sanija Ameti est membre du parlement de la ville de Zurich. Elle siège au comité directeur des Vert'libéraux du canton de Zurich. Les Vert'libéraux et son employeur, Farner Consulting, se sont distanciés des images publiées par la politicienne.

leph, ats