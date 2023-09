Les pluies diluviennes en Turquie, Grèce et Bulgarie font 11 morts

Au moins 11 personnes sont mortes mardi dans des pluies diluviennes en Turquie et en Bulgarie mais aussi en Grèce, à peine sortie d'un été d'incendies dévastateurs, selon les autorités de ces pays mercredi.

Pluies mortelles en Turquie, Grèce et Bulgarie - Gallery Les pluies tombées sur Istanbul suivent un été particulièrement sec qui a vu les réservoirs d'eau de cette ville de 16 millions d'habitants tomber à leur plus bas niveau depuis neuf ans. Photo: ATS En Grèce, les pluies torrentielles ont surtout affecté le département de Magnésie (centre) et son chef-lieu, la ville portuaire de Volos, à 331 km au nord d'Athènes. Photo: ATS Pluies mortelles en Turquie, Grèce et Bulgarie - Gallery Les pluies tombées sur Istanbul suivent un été particulièrement sec qui a vu les réservoirs d'eau de cette ville de 16 millions d'habitants tomber à leur plus bas niveau depuis neuf ans. Photo: ATS En Grèce, les pluies torrentielles ont surtout affecté le département de Magnésie (centre) et son chef-lieu, la ville portuaire de Volos, à 331 km au nord d'Athènes. Photo: ATS

En Espagne, pays qui se trouve en première ligne face au réchauffement climatique, des intempéries après des mois de sécheresse ont fait trois morts et trois disparus ces derniers jours, selon les autorités.

En Turquie, selon le dernier bilan en date, au moins six personnes sont mortes mardi soir dont deux à Istanbul où la pluie avait cessé mercredi matin.

Les services d'urgence ont également déploré quatre morts dans la province de Kirklareli (Nord-Ouest) où deux autres personnes restent portées disparues.

Le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya a fait état de 31 blessés dont huit encore hospitalisés à Istanbul, où des rues ont été transformées en torrents. Une station de métro a été partiellement inondée et des dizaines de personnes ont dû être évacuées d'une bibliothèque municipale, selon les médias.

Ces pluies suivent un été particulièrement sec qui a vu les réservoirs d'eau de cette ville de 16 millions d'habitants tomber à leur plus bas niveau depuis neuf ans.

En Bulgarie voisine, où la pluie avait également cessé mercredi à la mi-journée, au moins trois personnes sont mortes mardi et deux sont portées disparues sur la côte de la mer Noire. Des milliers de touristes ont été affectés.

Il est tombé en 24 heures l'équivalent de plusieurs mois de pluie, du jamais vu depuis 1994, selon le responsable des secours Alexandar Djartov.

La ville de Tsarevo, la plus durement touchée, a décrété une journée de deuil.

4000 personnes touchées

Un ouvrier du bâtiment âgé de 61 ans est mort noyé, et le corps d'un autre homme, repéré par drone, a été récupéré, selon le chef de la police régionale Emil Pavlov.

Une femme a été emportée par la mer en furie, sans que l'on sache à ce stade s'il s'agit d'une des deux personnes portées disparues.

«Environ 4000 personnes sont touchées», a déclaré la ministre bulgare du Tourisme Zaritsa Dinkova qui s'est rendue sur place, évoquant des difficultés pour les évacuer.

Si le littoral de la mer Noire est rarement frappé par des inondations, la Bulgarie voit ces phénomènes s'accroître sur fond de dérèglement climatique.

Le ministre de l'Environnement Julian Popov a mis en garde sur la télévision Nova contre le danger posé par «le mauvais état des infrastructures et le trop grand nombre de constructions sur la côte».

En Grèce, frontalière de la Turquie et de la Bulgarie, une tempête nommée «Daniel» fait rage depuis lundi soir. Deux personnes sont mortes mardi dans la région de Magnésie, dans le centre du pays, et au moins quatre sont portées disparues. La Protection civile grecque a averti que les pluies torrentielles continueraient mercredi avant un recul jeudi.

«C'est le phénomène le plus extrême en termes de quantité d'eau tombée en l'espace de 24H depuis que la Grèce possède des archives sur le sujet», a estimé mardi le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias.

«Il semble que la région montagneuse de Magnésie a été touchée par 600 à 800 mm de pluie en 24 heures», «un phénomène inédit dans les données météorologiques du pays», mesurées depuis 1955, a précisé Dimitris Ziakopoulos, un expert météorologue gouvernemental.

«Il s'agit d'un phénomène extrême», a souligné le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

«Personne pour nous aider»

Les pluies torrentielles ont surtout affecté le département de Magnésie (centre) et son chef-lieu, la ville portuaire de Volos, à 331 km au nord d'Athènes.

Une femme de 87 ans portée disparue depuis mardi «a été retrouvée mercredi morte dans le village de Paltsi en Magnésie portant le nombre total des victimes de ces fortes pluies à deux», a indiqué mercredi Yannis Artopios, le porte-parole des pompiers, à l'Ert.

Mardi, un homme de 51 ans emporté par la crue d'un torrent avait été retrouvé mort près de Volos.

Outre la Magnésie et l'île voisine de Skiathos, les départements de Trikala et de Karditsa, plus au Nord, sont également touchés et les autorités y ont limité les déplacements.

Les bâtiments et les rues de Volos et des villages voisins ont été inondés par les rivières et torrents en crue.

Volos est privé d'électricité depuis mardi soir et dans les villages proches du mont Pélion de nombreux bâtiments et rues ont été gravement endommagés par des inondations et glissements de terrain, selon un journaliste de l'AFP sur place.

«Je n'ai jamais vu un phénomène pareil, de milliers de magasins et des bâtiments ont été inondés à Volos et personne n'est là pour nous aider», s'est indigné auprès de l'AFP un habitant de la ville, Vassilis Tsalamouras, 58 ans.

Le service météorologique national (EMY) avait lancé une mise en garde lundi et le gouvernement assure que «les autorités sont en état d'alerte».

Cette tempête intervient après des incendies dévastateurs cet été en Grèce (au moins 26 morts) dont l'un, qualifié de «plus gros jamais enregistré» dans l'Union européenne, a ravagé pendant deux semaines en août le parc national de Dadia dans l'Evros (Nord).

Avec le réchauffement de la planète, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau (environ 7% pour chaque degré supplémentaire), augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations qui, associés à d'autres facteurs comme l'urbanisation, entraînent les inondations.

ATS