Plus aucun train n'entrera ou ne sortira de Bienne ce week-end

C'est une situation assez particulière que vont vivre les voyageurs ce week-end et le week-end des 7 et 8 octobre à Bienne. Plus aucun train des CFF et du BLS ne transitera par la gare en raison de travaux sur les lignes de contact. Des dizaines de bus seront mis à la disposition des voyageurs qui devront s'attendre à des trajets plus longs en moyenne de 15 à 30 minutes.

Cette interruption totale du trafic sur deux week-ends tombe durant les vacances scolaires dans certaines zones du canton de Berne. Dans les écoles biennoises, les vacances d'automne débutent le 7 octobre. Certains passagers auront donc avec eux des valises ou des vélos.

Les CFF relèvent que les vacances et les week-ends se prêtent mieux à ces travaux, car il y a selon leurs estimations environ un tiers de pendulaires en moins. Dans le cas de la gare de Bienne, les travaux de renouvellement des lignes de contact doivent impérativement se dérouler sur deux week-ends consécutifs.

Pour permettre ces travaux, le courant de traction doit être coupé dans la gare. Si le trafic ferroviaire grandes lignes et régional est à l'arrêt, les commerces et les éclairages dans la gare restent fonctionnels. Les trains sur la ligne Bienne-Täuffelen-Anet de la compagnie Aare Seeland Mobil continueront à circuler normalement.

«C'est un événement moins rare qu'on ne le pense», explique à Keystone-ATS Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. En mars 2021, le trafic avait été partiellement interrompu un week-end en gare de Lausanne pour la mise en service d'un nouvel enclenchement. Une opération sur le modèle lausannois est prévue à Genève en novembre 2024. «Ce sont des opérations qui peuvent se planifier longtemps à l'avance», précise Frédéric Revaz.

Service de bus

En collaboration avec la Ville, les CFF vont mettre sur pied une offre de substitution d'une cinquantaine de bus dont la gestion sera confiée à une entreprise de la région. Des bus rapides circuleront toutes les 15 minutes entre Neuchâtel, Bienne et Granges Sud (SO). Les autres lignes seront desservies par des bus régionaux qui circuleront à la cadence semi-horaire.

Des correspondances entre les trains et les bus seront assurées aux interfaces à Neuchâtel, au Landeron (NE), à Reuchenette-Péry (BE), à Granges Sud, aux Champs de Boujean (BE), à Brügg (BE) et à Lyss (BE). Le courant ne sera coupé qu'a Bienne, les gares voisines ne seront pas impactées.

Il faudra compter en moyenne avec des trajets plus longs de 15 à 30 minutes, voire davantage. Ainsi, en partant à 12h15 de Lausanne pour rejoindre Delémont, il faudra prendre le train jusqu'à Neuchâtel, puis un bus de remplacement jusqu'à Granges Sud avec un arrêt à Bienne. A Granges Sud, il faudra prendre un bus pour Granges Nord et de là un train pour Delémont. Un trajet allongé d'une heure.

Quelque 150 personnes, dont 60 assistants clientèle, sont mobilisées pour ce week-end. Les CFF invitent les voyageurs du bassin lémanique qui veulent gagner la Suisse alémanique à transiter par Berne.

Geste des CFF

Pour apaiser le mécontentement de certains voyageurs et faciliter le déplacement des passagers, les CFF vont, en collaboration avec la Ville de Bienne, transporter gratuitement les bagages et les vélos des personnes domiciliées à Bienne ou dans une commune riveraine à travers la Suisse ainsi que vers les aéroports de Zurich et de Genève.

Concrètement, un service de bagages gratuit sera proposé pendant les week-ends, les 30 septembre et 1er octobre ainsi que les 7 et 8 octobre.

