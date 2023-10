Economies d'électricité controversées, criminalité et incendies de forêts en hausse, juges plus sévères: les effets du changement d'heure préoccupent diverses disciplines scientifiques. Toutes ne sont pas d'accord sur l'utilité du changement semestriel.

L'introduction de l'heure d'été a été justifiée par le fait que le changement d'heure permettait d'économiser de l'électricité. En été, on n'a ainsi besoin de lumière que plus tard. Dans le monde scientifique, la question de savoir si le changement d'heure permet vraiment d'économiser de l'électricité est toutefois controversée.

En 2016, une étude du Bureau d'évaluation technique (TAB) allemand, rédigée à la demande du Bundestag, a conclu, après avoir analysé de nombreuses études sur le sujet, que les économies d'énergie étaient «tout au plus minimes, voire négligeables».

Dans une étude publiée en janvier dernier dans la revue Environmental Research Letters, des chercheurs du Laboratoire fédéral de recherche et d'essai des matériaux (Empa) sont toutefois parvenus à un autre résultat. Selon eux, ce n'est pas l'éclairage le facteur principal, mais les climatiseurs.

Ainsi, il est possible d'économiser jusqu'à 6% d'énergie de refroidissement dans les immeubles de bureaux en terminant le travail plus tôt. Certes, les besoins en chaleur sont en moyenne un peu plus élevés le matin en raison du début du travail plus tôt, mais l'économie réalisée sur le refroidissement l'emporte nettement.

Sommeil et santé

Les scientifiques s'accordent davantage quant à l'impact sur le sommeil. Le changement d'heure perturbe le rythme circadien, le cycle naturel de 24 heures du corps qui régule des fonctions importantes telles que l'appétit, l'humeur et le sommeil.

Une étude parue en 2022 dans la revue Nature a toutefois montré que la mortalité augmentait en automne pendant les deux premières semaines suivant le changement d'heure, mais qu'elle diminuait au printemps après le changement.

Le manque de sommeil a d'autres conséquences. Une étude menée par des chercheurs américains et publiée en 2016 dans Psychological Science est arrivée à la conclusion que les juges prononcent en moyenne des peines de prison plus longues les lundis suivant le changement d'heure que les autres lundis.

L'enquête a porté sur le changement d'heure au printemps. La privation de sommeil rend les juges plus sévères, ont expliqué les chercheurs. D'autres études ont également trouvé des effets sur la criminalité, le nombre d'accidents de voiture, les performances des élèves et même une augmentation des incendies de forêt aux Etats-Unis.

