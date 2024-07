La Chaîne du Bonheur a récolté plus de 10 millions de francs de dons pour les victimes des intempéries en Suisse. Cette somme servira à aider les personnes affectées dans les cantons du Tessin, des Grisons et du Valais.

Une maison détruite dans le village de Fontana, dans le Val Maggia (TI), qui a été particulièrement touché par les intempéries (archives). ATS

Plus de 30 communes ont été durement touchées par les intempéries ces dernières semaines, rappelle la Chaîne du Bonheur mardi dans un communiqué. Elle avait lancé au début du mois un appel à l'aide et a récolté jusqu'à présent 10'020'719 francs.

Cette somme est principalement destinée aux personnes privées impactées par la catastrophe. L'aide s'articule en deux phases. D'une part l'aide d'urgence, en cours, permet de répondre aux besoins les plus pressants tels que l'achat de biens de première nécessité, de vêtements ou la prise en charge des frais d'hébergement temporaire, explique l'organisation.

Dans un second temps, la Chaîne du Bonheur prendra en charge les coûts résiduels des personnes privées, des associations et des petites entreprises. Elle n'exclut pas non plus de prendre en charge les coûts résiduels des communes particulièrement touchées. L'organisation rappelle que son soutien est toujours complémentaire à celui des collectivités publiques et des assurances.

dv, ats