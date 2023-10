Plus de 200 envois de médicaments importés illégalement ont été saisis en Suisse début octobre, dans le cadre d'une opération internationale. Les autorités ont parallèlement mis l'accent sur la lutte contre les vendeurs en ligne.

Quelque 900 envois ont été contrôlés en Suisse au centre de tri de Zurich-Mülligen. Parmi eux, 230 contenaient des médicaments falsifiés ou importés illégalement, indique mardi l'institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic dans un communiqué.

Plus de la moitié d'entre eux provenaient d'Inde et d'Europe de l'Est. Plus de 50% étaient des stimulants de l'érection et un quart des psychotropes. Les stupéfiants saisis ont été dénoncés aux cantons, qui ouvriront des procédures pénales.

Ce coup de filet en Suisse s'inscrit dans le cadre de la semaine d'action annuelle appelée «PANGEA XVI», qui visait à lutter contre le commerce illégal de médicaments en ligne et à laquelle 89 pays ont pris part. Toutes autorités confondues, cette opération a permis de saisir pour environ sept millions de dollars de médicaments illégaux et falsifiés. En outre, 1300 sites internet ont été fermés.

Lutte contre les vendeurs

Cette année, Swissmedic s'est concentré sur les offres proposées par les vendeurs. En analysant de manière ciblée les sites et les posts publiés sur les réseaux sociaux, il a été observé que les trafiquants détournent des sites internet suisses légaux n'ayant aucun lien avec des médicaments, comme des clubs de sport, des PME ou des groupes de jeux.

Les malfaiteurs piratent ces sites et y insèrent leurs propres pages proposant des médicaments et des produits dopants falsifiés. Ils essaient ainsi de donner l'impression qu'il s'agit d'un fournisseur officiel suisse.

Dans le cadre de l'opération Pangea, Swissmedic a informé les webmasters de 67 sites piratés et leur a demandé de résoudre le problème. L'institut suisse des produits thérapeutiques a également analysé des plateformes de commerce à l'étranger. Les responsables de ces sites ont aussi été contactés et ont supprimé plus de 200 offres illégales en Suisse.

Le contrôle est plus ardu sur les réseaux sociaux, note Swissmedic. Les produits proposés dans des posts indiquent parfois comme contacts des numéros de portables suisses. Les acheteurs règlent alors le montant de la transaction sur des plateformes de paiements usuelles. Tracer les organisations criminelles se cachant derrière est donc difficile.

