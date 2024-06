Le Montreux Jazz Festival (MJF) a de nouveau concocté un très large programme gratuit à découvrir du 5 au 20 juillet prochain. Le contenu a été dévoilé mercredi: plus de 500 concerts et activités seront proposés sur quinze scènes. Avec comme principal lieu de rendez-vous: la Lake House.

Concerts, DJ sets, jam sessions, workshops, projections, silent discos, pool parties, rencontres littéraires ou encore cours de danse: le MJF ne lésine pas sur le «foisonnement pléthorique» de sa programmation gratuite. Elle représente d'ailleurs plus de 80% de l'offre totale de cette 58e édition, indique mercredi le MJF dans un communiqué.

«En raison des travaux au Centre des Congrès, plusieurs scènes seront relocalisées au gré d'un parcours repensé sur les quais. La programmation des concerts et DJ sets, largement dévolue aux artistes émergents, est composée de 45% de talents suisses et d'une cinquantaine de nationalités différentes», écrivent les responsables.

La Super Bock Stage quitte la pelouse du Parc Vernex pour s'installer dans un autre espace vert, le Parc Suisse, où résonnera comme chaque été «une musique fédératrice et variée». Le Lisztomania, exploratoire des tendances les plus actuelles, préserve, lui, son identité de club indoor, en trouvant refuge au Mona (nouveau nom de l'Eurotel).

Du jazz au funk en passant par la house

Presque un festival à elle seule, la Lake House investira pour sa part à nouveau les trois étages du Petit Palais montreusien. Une multitude d'expériences attend les mélomanes au gré de ses différentes salles.

The Memphis est le club dédié aux nouvelles tendances du jazz, aux workshops et aux jam sessions. La Coupole est, elle, le lieu de nuit aux couleurs house, funk, disco et urbaines. Le Cinéma est la salle de projection de concerts, films et documentaires, alors que La Bibliothèque regroupe toujours des collections de vinyles et de livres, présentés chaque jour par des invités spéciaux.

Quelques noms à retenir pour les 150 concerts et 260 DJ sets gratuits: Black Coffee, Kenya Grace, Good Neighbours, Maëlle, Joseph Kamel, Dylan Gossett, ELOI, Endea Owens, Darwin, Curses, The Woodgies, Ron Trent ou encore Marcel Dettmann.

Le MJF avait dévoilé mi-avril le programme de sa 58e édition. Parmi les têtes d'affiche attendues sur la Scène du lac et au Casino du 5 au 20 juillet, Deep Purple, Massive Attack, Duran Duran, Sting, Dionne Warwick ou encore Raye.

