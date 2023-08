Les images d'Alain Berset à la Street Parade font sensation sur les réseaux sociaux

Environ 920'000 fans de techno ont pris part samedi au bord du lac de Zurich à la 30e Street Parade, selon les organisateurs. Parmi eux, un conseiller fédéral pour la première fois: Alain Berset portant chapeau, lunettes de soleil et boa en plumes a dansé sur l'un des 29 lovemobiles. Et les images sont en train de faire sensation sur les réseaux sociaux...

Après Locarno et la Colombie, le président de la Confédération a fait un crochet remarqué à Zurich. Il a même publié une vidéo sur son compte Instagram, où on l'aperçoit mêlé à une foule joyeuse et bariolée.

Auparavant, à l'hôtel Baur-au-Lac, Alain Berset, accompagné de la présidente de la ville de Zurich Corine Mauch (PS), a rencontré Joel Meier, le président de l'association de la Street Parade, et Marek Krynski, le fondateur de la manifestation en 1992. Le Fribourgeois est arrivé à Zurich par bateau.

Dans les colonnes du «Tages-Anzeiger», Alain Berset a souligné l'influence de cette grande manifestation. «La Street Parade rappelle le rôle important joué par Zurich et Berlin dans l'histoire de la techno. Il est étonnant qu'en 30 ans, aucun membre du gouvernement ne se soit encore rendu officiellement à cette manifestation», a-t-il dit. Selon lui, la Street Parade mérite une reconnaissance officielle.

«Un bras d'honneur»

La présence d'Alain Berset à la Street Parade, bière et cigare à la main, a été très commentée sur les réseaux sociaux. Une internaute s'est indignée: «Le Président de la Confédération et accessoirement notre Ministre de la santé fait un bras d'honneur au travail de la totalité des associations de prévention et celles qui luttent contre les addictions.» Mais la plupart des commentaires sont bienveillants. «C'est juste une personne qui a droit au plaisir au-delà de son mandat politique», relève un internaute.

Pour cet autre internaute, la présence du conseiller fédéral illustre le niveau de sécurité élevé en Suisse: «Nous pouvons tous être d'accord sur le fait que ce niveau de confiance sociale est impressionnant. Faisons en sorte que la Suisse reste une #HighTrustSociety.»

L'humoriste Thomas Wiesel a comparé la scène de la Street Parade avec le départ annoncé d'Alain Berset du Conseil fédéral.

Quand t'as déjà présenté ta démission et que tu dois encore faire ta période de préavis : pic.twitter.com/xytbCKr0RQ — Thomas Wiesel (@wieselT) August 13, 2023

Jusqu'à minuit

Sur les lovemobiles, la musique a retenti jusqu'à minuit, de même que sur les scènes installées le long du parcours d'environ 2 kilomètres. La fête s'est ensuite poursuivie dans les clubs zurichois.

Les forces de sécurité et de secours ont dû intervenir à de nombreuses reprises. Ainsi 41 personnes, dont 35 hommes et 6 femmes, ont été interpellés pour différents délits, a indiqué la police municipale dimanche.

Les arrestations avaient pour motif des vols, des lésions corporelles, des menaces ou la drogue. Dans l'ensemble, la police estime que la manifestation s'est en grande partie déroulée de manière pacifique.

Six blessés graves

Les services de secours ont enregistré six blessés graves. Les jours d'un Norvégien de 18 ans sont en danger après une chute d'environ cinq mètres de hauteur depuis la plateforme d'un club. Un Italien de 32 ans a été grièvement blessé à la tête après avoir été passé à tabac par un compatriote de 28 ans. L'auteur a été arrêté par la police.

Au total, 615 personnes ont été soignées par les services de secours, le plus souvent pour des coupures et des éraflures ainsi que pour abus d'alcool ou de stupéfiants. Dans la foulée 42 personnes ont été admises à l'hôpital. Et jusqu'à l'aube, 98 personnes ont été placées en salle de dégrisement.

La brigade des stupéfiants a saisi plus de 550 pilules d'ecstasy, 240 de MDMA, 240 de kétamine et environ 60 grammes de cocaïne.

Montagnes de déchets

Afin de réduire les montagnes de déchets, les stands de restauration officiels ont introduit pour la première fois le dépôt des bouteilles en PET et les canettes de boissons. En outre, le plus grand nombre possible de déchets doit être recyclé.

Dimanche, le sol était néanmoins jonché de déchets, comme les années précédentes. Les nombreuses poubelles de la ville étaient déjà pleines à craquer samedi en fin d'après-midi.

leph, ats