Deux hommes masqués ont dévalisé vendredi soir le local d'un livreur de pizzas dans le quartier Seebach, à Zurich. Le même soir, deux autres braquages ont eu lieu à Zurich et à Wil (SG). Les auteurs des faits sont tous en fuite.

Les auteurs des faits sont en fuite. (image d'illustration) imago/Reporters

C'est peu après 19h15 que des inconnus se sont introduits dans le local d'un livreur de pizzas, situé près de la gare de Zurich-Seebach, indique samedi la police municipale zurichoise. Ils ont menacé les employés avec des armes blanches, avant de prendre la fuite à pied avec un butin de plusieurs centaines de francs.

Un peu avant 21h15, un kiosque de Zurich-Altstetten a également été braqué par deux hommes. Selon la police, l'un des voleurs a menacé le gérant avec une arme blanche, en exigeant de l'argent liquide. Les inconnus ont pris la fuite avec plusieurs centaines de francs et d'autres objets volés. La police recherche d'éventuels témoins de ces deux agressions.

Plus à l'est, deux inconnus ont dévalisé un shop de station-service à Wil (SG) peu après 22h00 vendredi. Ils ont menacé une employée avec un pistolet et l'ont forcée à ouvrir le coffre-fort. Les braqueurs ont pris la fuite avec plusieurs milliers de francs, sans avoir été retrouvés jusqu'à présent. L'employée n'a pas été blessée.

roch, ats