Une fusillade dans un hôpital fait «plusieurs victimes»

Les autorités de l'Etat américain du New Hampshire ont annoncé vendredi soir la mort d'un suspect qui aurait ouvert le feu dans un hôpital public et fait «plusieurs victimes». Elles n'ont pas précisé s'il s'agissait de tués ou de blessés.

La police locale avait fait état sur X «de coups de feu dans l'hôpital public du New Hamsphire, à Concord» avec «de nombreuses victimes». KEYSTONE

«La situation de crise à l'hôpital du New Hampshire est jugulée (...) Le suspect est décédé», ont annoncé sur X (ex-Twitter) les services de sécurité et d'urgence de cet Etat rural situé dans le nord-est. Quelques minutes plus tôt, la police locale avait fait état sur X «de coups de feu dans l'hôpital public du New Hamsphire, à Concord» avec «de nombreuses victimes».

Les tueries et fusillades sont quasiment quotidiennes aux Etats-Unis et la pire de ces dernières années est survenue fin octobre dans l'Etat voisin du Maine: armé d'un fusil semi-automatique, un homme avait ouvert le feu dans un bowling de Lewiston, puis une dizaine de minutes plus tard, dans un bar-restaurant de cette ville de 36'000 habitants, tuant 18 personnes et faisant 13 blessés. Il s'était ensuite suicidé.

ATS