Douze personnes ont été interpellées dans la semaine alors qu'elles sont soupçonnées d'être des acteurs d'un point de deal de Mulhouse, a-t-on appris samedi de sources concordantes. Plusieurs mineurs d'à peine 14 ans figurent parmi elles.

Les enquêteurs avaient recueilli dès octobre des informations sur les acteurs de ce trafic (image d'illustration). ATS

Plusieurs jeunes majeurs avaient aussi été repérés par les enquêteurs de l'Unité stupéfiants et économie souterraine (USES) de la sûreté départementale de Mulhouse, qui ont, dès octobre, recueilli des informations sur les acteurs de ce trafic.

Cette semaine, 12 ont été interpellés et présentés à la justice. Le plus âgé d'entre eux n'a que 19 ans. Quatre mineurs ont été présentés au juge des enfants et en sont ressortis sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement. Ils ont notamment interdiction de sortir durant la nuit.

Quatre jeunes majeurs, présentés vendredi au tribunal en comparution immédiate, ont demandé un délai avant d'être jugés. Ils le seront en janvier, mais sont placés en détention provisoire dans cette attente. Les autres seront convoqués devant le tribunal correctionnel.

Outre le jeune âge des protagonistes du point de deal, celui-ci ne proposait que des drogues telles que l'héroïne ou la cocaïne, pas de résine de cannabis.

Les jeunes gens avaient par exemple décidé de cacher la drogue dans les Puff, ces cigarettes électroniques jetables aux couleurs vives prisées des jeunes, pour ne pas se faire remarquer.

La procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a indiqué que ce point de deal, en à peine deux mois et en fonctionnant de 11h30 à minuit, pouvait avoir engendré un bénéfice de plus de 20'000 euros.

ATS