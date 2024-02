L'Iran octroie un visa à une star du porno et crée la polémique

Dans un pays où la pornographie et les relations sexuelles hors mariage sont strictement interdites, l'octroi d'un visa à une actrice porno américaine a suscité un tollé.

En Iran, la loi islamique impose des règles vestimentaires strictes (image d'archives). KEYSTONE

Le voyage d'une actrice porno américaine en Iran a déclenché une polémique. Des militants iraniens ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux, dénonçant l'octroi d'un visa à cette actrice par la République islamique, alors que de nombreux critiques du régime ne sont pas autorisés à entrer dans le pays.

Certains se demandent comment Whitney Wright a pu entrer dans ce pays dirigé par des conservateurs. La pornographie et les relations sexuelles hors mariage sont strictement interdites en Iran. Ci-dessous, on peut voir Whitney Wright à Gizeh, en Egypte.

L'actrice porno avait posté ces derniers jours des photos de sa visite en Iran sur Instagram. Face à la vague de haine, elle a décidé de retirer ses publications.

«Une erreur de diriger cette colère contre moi»

L'Américaine a également été critiquée pour avoir publié des photos d'elle habillée conformément aux règles vestimentaires islamiques en vigueur en Iran. L'actrice porno s'est justifiée de manière ironique ce dimanche sur Instagram: «En tant qu'Américaine, je pense que c'est une très mauvaise idée d'enfreindre les règles en Iran, n'est-ce pas?», réagissant ainsi à un article de presse qui relayait les critiques émises sur les réseaux sociaux.

Faisant allusion aux critiques, l'actrice a poursuivi: «Je pense que c'est une erreur de diriger cette colère contre moi plutôt que vers les personnes qui font ces lois». Elle a depuis quitté le pays.

En Iran, la loi islamique impose des règles vestimentaires strictes. Les femmes sont régulièrement et sévèrement punies en cas d'infraction. Mais depuis les manifestations de l'automne 2022, de plus en plus d'Iraniennes ignorent les prescriptions islamiques. Des religieux purs et durs tentent de s'y opposer. Une nouvelle loi prévoit des peines draconiennes. Si la réforme a déjà été adoptée par le Parlement, elle n'est pas encore entrée en vigueur.