Pourquoi ont-ils jeté un homme dans un lac, lesté par un bloc de béton?

17 ans après le meurtre d'un Egyptien dans le canton de Thurgovie, le procès aura lieu. L'homme avait été abattu et immergé dans le lac Barchet. Il s'avère maintenant que c'est l'épouse qui serait à l'origine du crime.

Le corps a été immergé dans le lac Barchet dans le canton de Thurgovie. DR

Tué de plusieurs coups de feu puis immergé dans le lac Barchet dans le canton de Thurgovie: le meurtre d'un Egyptien de 27 ans en 2007 occupe encore la justice aujourd'hui. En 2023, le ministère public du canton a porté plainte contre deux hommes suspects.

A partir de jeudi, les deux hommes accusés comparaîtront devant le tribunal. Comme le rapporte le «Tagesanzeiger» en se référant à l'acte d'accusation, le Zurichois de 63 ans et l'Italien de 59 ans sont soupçonnés d'avoir tué l'Egyptien «sur ordre ou du moins au vu et au su» de son épouse.

Les époux se sont rencontrés en 2002 en Egypte. La Suissesse, alors âgée de 49 ans, est tombée amoureuse de l'homme de 22 ans lors d'une plongée, deux ans plus tard, ils se sont mariés et ont emménagé ensemble. Il ressort de l'acte d'accusation, rapporte le «Tagesanzeiger», que le mariage était «ponctué de disputes et de plaintes pénales réciproques pour menaces et violences domestiques».

En 2006, la Suissesse a demandé le divorce. Huit mois avant les faits, elle a retiré sa requête. Les deux accusés étaient amis avec le couple. Ils s'arrêtaient ainsi régulièrement au restaurant de l'éleveur de 63 ans. Lors du mariage de ce dernier, l'épouse de l'Égyptien était témoin.

Téléphones portables jetables et dalle en béton

Selon le ministère public, le meurtre aurait été «planifié de longue date et de manière méticuleuse». L'Egyptien était «devenu gênant pour sa femme», il ne l'avait épousée que pour obtenir un permis de séjour. La femme aurait raconté à sa fille qu'elle avait «dû entreprendre quelque chose», écrit le «Tagesanzeiger».

Pour le meurtre, le trio aurait utilisé des téléphones portables jetables. Deux mois auparavant, ils se seraient procuré une dalle de béton en Allemagne. C'est avec ce poids aux pieds que l'Egyptien aurait ensuite été jeté dans le lac.

L'enquête du parquet laisse entrevoir le déroulement du meurtre. Les deux auteurs présumés auraient ainsi appelé l'Egyptien depuis une cabine téléphonique et l'auraient attiré à la lisière d'une forêt près de Frauenfeld. Là, il aurait été abattu de trois coups de feu tirés par derrière. Une quatrième balle aurait ensuite été tirée dans la tête de l'homme.

Mesures de sécurité extrêmes au procès

Selon le ministère public, les deux tueurs à gages présumés auraient ensuite conduit leur victime sur 15 kilomètres jusqu'au lac Barchet. Là, ils auraient attaché le corps à une dalle en béton à l'aide de cordes et de sangles et l'auraient immergé dans le lac. «Les accusés ont tué pour un motif particulièrement peu scrupuleux, qui fait de l'acte dans son ensemble un acte purement égoïste, calculé, cruel et sans scrupules», cite le «Tagesanzeiger» de l'accusation.

Le procès pour meurtre contre les deux accusés aura lieu à partir de jeudi devant le tribunal de district de Frauenfeld. Des mesures de sécurité extrêmes sont en vigueur, le procès se déroule sous la protection de la police. Les accusés risquent une peine de prison à vie. La présomption d'innocence s'applique. L'épouse de l'Egyptien ne peut plus être tenue pour responsable. Elle est décédée de mort naturelle en 2012.