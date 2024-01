Des incidents lors de la soirée du Nouvel An ont entraîné près de 390 interpellations à Berlin et fait plus de cinquante blessés parmi les forces de l'ordre, a indiqué lundi matin la police locale.

Malgré ces incidents, les autorités se sont félicitées d'un bilan moins lourd qu'anticipé (archives). KEYSTONE

Les forces de l'ordre et les services de secours ont été «attaqués» en divers endroits de la capitale allemande avec «des ustensiles de pyrotechnie, des tirs à blanc et jets de bouteille», a-t-elle indiqué sur son compte X (ex Twitter).

La situation a fini par se calmer vers le milieu de la nuit à Berlin, où des dizaines de milliers de personnes ont fêté le passage à la nouvelle année dans les rues, notamment autour de la Porte de Brandebourg dans le centre-ville.

«Un total de 54 agents ont été blessés, dont un grièvement qui a dû être hospitalisé», ont détaillé les autorités dans un communiqué. «Environ 390 personnes ont été arrêtées» dans la capitale.

Malgré ces incidents, les autorités se sont félicitées d'un bilan moins lourd qu'anticipé. «Dans tous les domaines, les opérations de police se sont déroulées d'une manière plus calme que prévu», a déclaré Andreas Rosskopf, président du syndicat policier GdP.

Environ 4000 agents

La police avait mobilisé environ 4000 agents cette année pour tenter d'empêcher les violences qui avaient émaillé la nuit du Réveillon il y a un an dans plusieurs quartiers, avec des agressions contre les pompiers notamment.

«La mise en place d'un dispositif nettement renforcé avec d'interventions en amont ont été de bons outils contre les émeutes et la violence», s'est félicité la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser.

A Cologne, la police a été aussi fortement mobilisée, cette fois suite à l'interpellation dimanche de trois islamistes présumés, soupçonnés d'avoir envisagé un attentat visant la cathédrale de la ville, à l'aide d'une voiture.

À Hambourg, les autorités ont qualifié la nuit de «relativement calme», malgré trois arrestations et 19 personnes placées en garde à vue après l'attaque de forces de l'ordre par des fusées d'artifice et pétards.

Dans l'ensemble du pays, trois jeunes hommes âgés de 18 à 22 ans sont décédés au cours de la nuit après avoir manipulé des engins pyrotechniques qui ont explosé.

vey