Une carte papier réunit pour la première fois à l'échelle transfrontalière près d'une quarantaine de balades à vélo dans l'agglomération franco-valdo-genevoise. Les cyclistes peuvent scanner des QR codes sur le document afin de se laisser guider et découvrir des points d'intérêts en cours de route.

Une nouvelle carte répertorie une quarantaine de balades à vélo dans le Grand Genève (image d'illustration). ATS

ATS

«L’objectif est de soutenir un tourisme doux qui mette en valeur les richesses naturelles et patrimoniales du bassin de vie franco-valdo-genevois», précise le Grand Genève, qui publie cette nouvelle carte. Cette dernière est disponible gratuitement aux guichets des offices du tourisme suisse et français de la région.

La carte rassemble des randonnées à vélo et en VTT du district de Nyon, du Genevois français et du canton de Genève. Côté suisse, il s'agit essentiellement d'itinéraires SuisseMobile alors que côté français, les balades ont été proposées par les offices de tourisme locaux.

La carte a été développée en complémentarité avec l'application d'aide à la navigation pour cyclistes Geovelo. L'utilisateur choisit d'abord une balade sur la carte et peut ensuite repérer la gare la plus proche pour y accéder en train. L’application prend ensuite le relai pour guider l’usager en temps réel et donner des explications sur les particularités le long de l'itinéraire.

www.grand-geneve.org/carte-velo/

tb, ats