Un convoi de voitures de police transportant le suspect Juraj C., accusé de tentative de meurtre avec préméditation sur le Premier ministre slovaque Robert Fico, arrive pour un interrogatoire du suspect au Tribunal pénal spécialisé de Pezinok, Slovaquie, 18 mai 2024. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a été blessé par balle à Handlova le 15 mai et transporté à l'hôpital dans un état potentiellement mortel ; le suspect a été arrêté sur place. Le procureur demande que Juraj C. soit placé en détention provisoire. EPA/JAKUB GAVLAK

KEYSTONE