Vidéo: des conditions dantesques ce matin à Tête Blanche

Les premières courses de la Patrouille des Glaciers au départ de Zermatt et d'Arolla prévues mardi et mercredi ont été annulées. Les organisateurs ont justement invoqué les conditions météo qui aurait mis en péril la sécurité des patrouilleurs et du personnel sur le parcours.

Sur leur compte facebook, les organisateurs ont posté une vidéo des conditions dantesques mardi matin à Tête Blanche.

ATS

Une dégradation provenant du nord-ouest a fait chuter les températures, avec jusqu’à -25° degrés ressentis au-dessus de 3000 mètres.

Le commandant de la PdG a partagé la déception des patrouilleurs qui se sont préparés pour ce grand rendez-vous et compte sur leur compréhension.

Courses en fin de semaine maintenues

Les dates des courses prévues vendredi et samedi (courses Z2 et A2) sont maintenues, précise la PdG. Les patrouilleurs dont la course est annulée ne pourront pas participer à l'épreuve en fin de semaine, les fenêtres de départ étant complètes.

Près de 4900 coureurs se sont inscrits pour la mythique course à travers les sommets enneigés. Avec plus de 1600 militaires mobilisés, l'armée se charge de toute l'organisation de la course, et notamment de la sécurité du parcours et des coureurs.

ats