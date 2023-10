Des officiers de police vérifient une zone à l'extérieur d'un hôpital après que quelques hommes aient été blessés à Toda, au nord de Tokyo, mardi 31 octobre 2023. La police japonaise a encerclé mardi un bureau de poste où un homme armé était retranché, et a déclaré que l'affaire pourrait être liée à une fusillade apparente survenue plus tôt dans un hôpital voisin, au cours de laquelle deux personnes ont été blessées. (Takaki Yajima/Kyodo News via AP)

