L'association Pro Vélo Genève propose dès la mi-avril 18 balades culturelles guidées à vélo. Curiosités urbaines, littérature indienne, fantastique ou aquatique, biodiversité, phénomène religieux: les parcours sont accessibles aux cyclistes occasionnels, dès 14 ans.

Dans le cadre de ses "Samedis du vélo", l'association Pro Vélo Genève propose dès le 13 avril 18 balades culturelles guidées à vélo, ainsi que des cours de conduite et de mécanique (illustration). ATS

ATS

Parmi les sorties inédites figurent une balade cyclocryptique, avec notamment la découverte d'une fourrière, et un spectacle roulant, dès 6 ans. Organisés dans le cadre des «Samedis du vélo», ces «vélos-tours» d'environ trois heures sont encadrés par un guide spécialisé et un accompagnant. Ils ont lieu une fois par mois, le samedi après-midi, jusqu'en septembre et par tous les temps.

Avec le retour de la belle saison, l'association de défense des intérêts des cyclistes propose également des cours de conduite, des niveaux débutant à avancé, et sur vélo à assistance électrique. Des cours de mécanique, dont un spécial «crevaison», sont aussi organisés. L'inscription est obligatoire pour toutes ces activités, le nombre de places étant limité.

www.samedisduvelo.ch

za, ats