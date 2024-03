À Einsiedeln, une propriétaire veut protéger sa haie de thuyas. C'est pourquoi les locataires ne doivent se garer qu'en marche avant, a-t-elle décrété. D'un point de vue juridique, cela ne serait pas applicable, selon une experte.

Une dispute a éclaté à Einsiedeln au sujet d'une telle haie de thuyas. (Image symbolique) Andrea Warnecke/dpa-tmn

Un conflit entre des locataires et leur propriétaire fait rage à Einsiedeln (SZ). Cette dernière les oblige depuis peu à se garer uniquement en marche avant, afin de protéger la haie de thuyas qui borde la propriété, écrit un homme dans un groupe Facebook, comme le rapporte «20 Minuten».

Selon le locataire, il s'agit d'un quartier avec beaucoup d'enfants. Il est donc plus dangereux de sortir du parking en reculant. De plus, en raison de la clôture, il ne peut pas se garer d'un seul coup et doit toujours manœuvrer.

Mais la bailleuse ne tient pas compte de cet argument, écrit «20 Minuten», elle préfère mettre en avant le fait que les gaz d'échappement endommageraient la haie de thuyas.

Violation du devoir de diligence

Selon Nadja Burri, co-directrice de l'association des locataires lucernois, un bailleur ne peut pas obliger un locataire à se garer d'une certaine manière. Le locataire serait toutefois tenu de respecter son devoir de diligence.

Si le locataire nuit à la haie avec ses gaz d'échappement, il pourrait violer la règle: le bailleur pourrait alors le mettre en demeure et même, dans le pire des cas, le congédier.

Burri recommande de discuter ensemble et de chercher des solutions. Dans les faits, se garer en marche arrière est bel et bien nuisible pour le thuya, explique le collaborateur d'une jardinerie à «20 Minuten». Se garer en marche avant cause nettement moins de dégâts.

La bailleuse n'a pas souhaité prendre position sur la lettre interne et les instructions de stationnement auprès du journal.