La réduction de consommation d’alcool a également des effets bénéfiques sur votre corps. En effet, des études montrent qu’une légère réduction de la consommation d’alcool peut entraîner une amélioration de la tension artérielle, de la santé mentale et de la santé du foie. Cela peut également réduire le risque de cancer et de maladies cardiaques. Et vous remarquerez peut-être même des améliorations dans votre sommeil, votre concentration, votre niveau d’énergie et votre peau.