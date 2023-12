Et d’après cette vidéo TikTok, c’est le compagnon parfait pour les «black cat girlfriends» – catégories de femmes introverties et indépendantes. Etant extraverti et doté d’une forte présence, le golden retriever boyfriend et son énergie complimenteraient très bien la personnalité d'une «black cat girlfriend». A l'heure actuelle, le hashtag «goldenretrieverboyfriend» cumule des centaines de millions de vues sur le réseau social TikTok.