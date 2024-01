(ETX Daily Up) – Avez-vous déjà repris contact avec votre ex pendant la période des fêtes de fin d'année après un long silence? Sachez que ce phénomène porte un nom: le «Marleying». Poussés par la nostalgie et la solitude induites par cette période de l'année, les «marleyers» seraient plus nombreux qu'on ne le pense.

Le Marleying est essentiellement le moment où un ex reprend contact à Noël ou durant les fêtes de fin d’année après une longue période sans contact. Getty Images

Vous est-il déjà arrivé de recevoir un «Bonne année» ou un «Joyeux Noël» par message d’un ex qui ne vous avait pas parlé depuis longtemps? Si c’est le cas, vous avez été victime de «marleying». Ce terme anglophone consiste à reprendre contact avec un ancien ou une ancienne partenaire pendant la période des fêtes de fin d’année, après une longue période sans nouvelle. Son nom fait référence à Jacob Marley, un personnage qui apparaît sous la forme d’un fantôme à Scrooge la veille de Noël dans «Un chant de Noël» de Charles Dickens.

Selon une étude du site de rencontres eharmony, relayée, entre autres, parThe Independent, sur 4.000 adultes britanniques célibataires interrogés, 11 % affirment avoir été victimes de «Marleying», tandis que 8% admettent avoir eux-mêmes contacté un ex. Selon les résultats, la veille de Noël est la date à laquelle nous sommes le plus susceptible de recevoir un SMS d'un ex.

Plusieurs éléments seraient susceptibles de déclencher cette vague de nostalgie. D’après l’étude, cette période de l’année pousserait à la réflexion, particulièrement lorsque vous passez les fêtes dans votre ville natale. Ce retour aux origines offrirait l’occasion de renouer avec des fantômes du passé, facilité, en outre, par les réseaux sociaux. Le confort émotionnel apporté par les fêtes de fin d’année, la nostalgie des bons moments passés ensemble ou simplement la solitude ressentie par certaines personnes célibataires à Noël seraient d’autres facteurs déclencheurs.

«Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous à visiter vos anciens repaires que vous devez nécessairement vous sentir obligé de hanter un ancien partenaire», explique Rachael Lloyd d'eharmony. «Bien que certaines personnes soient heureuses de reprendre contact avec un ex à Noël, il est important de s'assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde afin d'éviter toute confusion ou blessure.»

Avant de reprendre contact avec un ex, ou de répondre au message d’un ex, assurez-vous que vous êtes sur la même longueur d’onde.

Relax