En fin de compte, les personnes qui pratiquent le «monkey-barring» ne s'investissent réellement dans aucune des relations dans lesquelles ils sont. Par ailleurs, elles risquent de blesser leurs partenaires qui peuvent ressortir de cette histoire émotionnellement blessés, avec une estime d'eux-mêmes complètement fragilisée. Heureusement, des solutions peuvent vous protéger de ce piège amoureux. La solution la plus simple consiste à communiquer directement avec votre partenaire si vous ressentez des doutes. «N'hésitez pas à exprimer clairement vos attentes concernant la relation, et n'oubliez jamais votre propre valeur», conseille la spécialiste à Metro UK. Comme d'autres tendances amoureuses, le monkey-barring, nous rappelle une fois de plus l'importance de la communication et de l'engagement sincère pour éviter de jouer sur plusieurs tableaux.