Quand des Suisses se mettent à diffuser la propagande de Poutine

«Le belliqueux Zelensky» et «la lutte de Moscou pour la paix en Europe »? Des messages de ce type sont également diffusés par des Suisses. Des experts appellent à une plus grande prise de conscience de la propagande russe.

Tout à fait dans l'esprit de Vladimir Poutine : les Suisses aussi diffusent ses messages de propagande. Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Le cas d'une influenceuse vivant à Zoug, qui a diffusé de la propagande poutinienne via les médias sociaux, a effrayé la Suisse. Et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) est convaincu qu'un clip vidéo viral d'Argovie, destiné à attiser la peur des migrants, était également une action de propagande ciblée.

Mais d'autres Suisses, soi-disant tout à fait normaux, diffusent également de la propagande russe sur les médias sociaux, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger». C'est le cas d'un grutier qui travaille pour une entreprise de construction de Suisse centrale - et qui diffuse des messages de Poutine pendant son temps libre. Sur sa veste, il arbore un drapeau russe et le logo de la troupe de mercenaires Wagner.

Les propagandistes de Poutine en Suisse

L'homme au pseudonyme peu subtil de «Vladimir333618» s'adresse presque quotidiennement à son public par vidéo sur Telegram et Tiktok. Il s'y exprime principalement sur la guerre en Ukraine. Selon lui, les responsables de la guerre se trouvent à Kiev, ce qui correspond en fin de compte à la vision du gouvernement russe.

Wilhelm Wyss, ancien membre du comité directeur de l'UDC Münchenstein, est lui aussi actif en ligne pour la partie russe. «C'est une véritable honte que notre Conseil fédéral accueille aimablement le belliqueux corrompu Zelensky au lieu de se ranger du côté des libérateurs russes qui donnent chaque jour leur vie pour la paix en Europe», écrit-il notamment dans un article.

Selon le rapport, Wilhelm Wyss a quitté la section de l'UDC pour éviter d'être exclu. Son exclusion aurait été demandée après qu'il se soit réjoui des résultats du référendum dans l'est de l'Ukraine, contraire au droit international ("Un coup dur pour les mondialistes"). Dernièrement, Wyss a fondé avec des personnes partageant les mêmes idées l'association «Amitié russo-suisse», pour laquelle il travaille en tant que porte-parole.

«La propagande russe vise à diviser la société»

Dernièrement, la propagande russe est devenue «plus visible et plus efficace» dans les médias sociaux, explique au journal Mykola Makhortykh, de l'Institut des sciences de la communication et des médias. Il mène des recherches sur la manipulation sur Internet et affirme que «la propagande russe vise à diviser la société».

«La propagande est d'autant plus visible qu'une société est divisée», explique Makhortykh. Avec sa collègue Aleksandra Urman, il étudie la propagande du Kremlin dans les médias sociaux. La chercheuse appelle à une plus grande prise de conscience du fait que la Russie et d'autres régimes tentent activement d'influencer l'opinion publique.

Selon Makhortykh, il est nécessaire de réfléchir de manière critique aux intérêts et aux valeurs qui sont encouragés: «Est-ce quelque chose qui correspond aux valeurs suisses telles que la démocratie et la liberté d'expression, ou est-ce le contraire ?»

Ce n'est sans doute pas la question que se pose le militant pro-Poutine Wyss. Interrogé sur ses opinions concernant la guerre en Ukraine, il se montre convaincu dans le «Tages-Anzeiger» : il s'agit simplement d'une «intervention dans une guerre civile provoquée par les Etats-Unis».