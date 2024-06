«Quand on a un Saint-Bernard, on n'oublie jamais qu'on a un chien!»

Le week-end est placé sous le signe des chiens de la race Saint-Bernard à Martigny. Des toutous venus du monde entier ont défilé dans les rues de la ville valaisanne vendredi et prendront part au concours de l'Union Mondiale des Clubs Saint-Bernard samedi et dimanche. Reportage.

Saint-Bernard à Martigny Daniel, Anna et Picasso du Saint-Bernard sont venus de Genève pour défiler. Photo: VP Nombreux sont les chiens qui portent le traditionnel tonneau pour la parade. Photo: VP On fait connaissance avant le départ sur la Place Centrale de Martigny. Photo: VP La délégation suisse, dont de nombreux chiens sont issus de la Fondation Barry, se prépare. Photo: VP Les éleveurs français David et Lydia, avec leurs chiennes Ulka, Urkanne et Espoir. Photo: VP Chacun a revêtu ses plus beaux atours pour l'événement. Photo: VP Petit à petit, la Place Centrale se remplit de bêtes de tous poils. Photo: VP Et c'est parti pour le cortège, avec des délégations de nombreux pays: ici, les représentants de la Belgique. Photo: VP La délégation française défile fièrement. Photo: VP Les chiens sont très disciplinés, le public réuni pour l'occasion apprécie. Photo: VP "Les Saint-Bernard, c'est une passion qui se partage à deux", affirment David et Lydia. Le couple italie venu défiler à Martigny, ici à l'image, ne devrait pas démentir. Photo: VP Saint-Bernard à Martigny Daniel, Anna et Picasso du Saint-Bernard sont venus de Genève pour défiler. Photo: VP Nombreux sont les chiens qui portent le traditionnel tonneau pour la parade. Photo: VP On fait connaissance avant le départ sur la Place Centrale de Martigny. Photo: VP La délégation suisse, dont de nombreux chiens sont issus de la Fondation Barry, se prépare. Photo: VP Les éleveurs français David et Lydia, avec leurs chiennes Ulka, Urkanne et Espoir. Photo: VP Chacun a revêtu ses plus beaux atours pour l'événement. Photo: VP Petit à petit, la Place Centrale se remplit de bêtes de tous poils. Photo: VP Et c'est parti pour le cortège, avec des délégations de nombreux pays: ici, les représentants de la Belgique. Photo: VP La délégation française défile fièrement. Photo: VP Les chiens sont très disciplinés, le public réuni pour l'occasion apprécie. Photo: VP "Les Saint-Bernard, c'est une passion qui se partage à deux", affirment David et Lydia. Le couple italie venu défiler à Martigny, ici à l'image, ne devrait pas démentir. Photo: VP

Valérie Passello Valérie Passello

Sous un soleil de plomb, les chiens, comme leurs maîtres, ont l'air de savourer le petit vent qui s'engouffre dans les rues du centre de Martigny en ce vendredi 7 juin. Il est 16 heures et les Saint-Bernard arrivent de partout. Beaucoup ont revêtu une tenue d'apparat pour défiler fièrement de la Place Centrale jusqu'au Barryland, le musée dédié à cette race canine originaire de Suisse.

Des Saint-Bernard, il y en a de tous poils (courts ou longs), mais aussi de tous horizons. La délégation venue de plus loin est sud-africaine. Pour ce week-end consacré à l'un des symboles de notre pays, des éleveurs ou simples propriétaires de Saint-Bernard sont venus de Lettonie, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie, d'Autriche, d'Allemagne, des Pays-Bas, de France ou encore de Belgique. Et la liste n'est pas exhaustive.

Anna et Daniel, eux, viennent de Genève. Au bout de la laisse, l'imposant Picasso impressionne les badauds, qui posent des tas de questions. Même s'il est énorme, le chien est encore tout jeune: il n'a que 17 mois. «Là on est en pleine éducation. Des fois c'est charmant, comme aujourd'hui... et des fois c'est presque la guerre! C'est un Valaisan, il est un peu têtu», plaisante Daniel.

Un week-end tout-toutous: demandez le programme! Samedi 8 juin:

Concours dans l'amphithéâtre de Martigny dès 9h30

Ring d'honneur à 15h30

Fin du concours à 17h

Portes ouvertes au musée Barryland, avec de nombreuses activités pour petits et grands

Dimanche 9 juin:

Concours dans l'amphithéâtre de Martigny de 9h30 à 17h

Dans le cadre de l'exposition du Club suisse du Saint-Bernard, les chiens de la Fondation Barry participeront aux différentes expositions et concours de beauté du dimanche

Portes ouvertes au musée Barryland, sans activités Montre plus

Anna acquiesce: «C'est un vrai Beethoven, il fait quelques bêtises». Mais en habitué des chiens et notamment des Saint-Bernard, le couple ne regrette rien et prend souvent part à des défilés et autres concours. Daniel ajoute: «Quand on a un Saint-Bernard, on n'oublie jamais qu'on a un chien!»

Leur précédente chienne Gwendy a été pendant 9 ans la mascotte du Genève Servette Rugby Club. Encore vif, son souvenir reste visiblement difficile à évoquer pour ses maîtres. Mais depuis son arrivée chez Daniel et Anna en mars dernier, Picasso a repris le flambeau: la mascotte du club, désormais, c'est lui!

Et comme ils emmènent leur chien partout, les Genevois ont parcouru 7400 kilomètres avec lui, allant jusqu'en Suède en camping-car: «Il adore voyager!» se réjouit Daniel.

«Une passion qui se partage à deux»

16h30 tapantes, c'est parti pour le défilé. Le cortège se met en route sous les yeux de nombreux spectateurs ravis. Ici, les yeux d'un bébé s'illuminent dans sa poussette, là, deux chihuahuas regardent calmement passer les colosses et partout le long du chemin, on dégaine son téléphone pour prendre des photos des stars du jour.

Après une petite heure, les chiens et leurs maîtres se retrouvent au Barryland. C'est dans l'amphithéâtre qui jouxte le musée qu'auront lieu les concours du week-end, sous l'égide de l'Union Mondiale des Clubs Saint-Bernard. Pour séduire le jury international, les chiens devront correspondre en tous points aux standards de la race. Et il y a une réputation à tenir pour les régionaux de l'étape: l’élevage du Grand St. Bernard a remporté le concours du lot d’élevage en 2016, 2017, 2018 et 2023...

À l'arrivée du cortège, rencontre avec les Français David et Lydia, qui viennent de se lancer dans l'élevage de chiens Saint-Bernard. S'ils ont toujours eu des chiens, ils ont préféré attendre que leurs enfants soient grands avant de se lancer dans cette aventure, qui leur prend tout leur temps libre. «Je ne sais pas comment expliquer le lien que nous avons avec eux... c'est un peu devenu comme nos enfants. On leur donne beaucoup d'amour, mais il nous en rendent mille fois plus», témoigne Lydia.

Mais le couple reconnaît aussi qu'avoir un Saint-Bernard (ou plusieurs) n'est pas de tout repos. David relève: «Tout n'est pas rose, les gens doivent le savoir avant de prendre un Saint-Bernard. Il y a la nourriture, l'entretien, le vétérinaire, l'éducation... ça a un coût. Et nous sommes avec eux 24 heures sur 24!»

Dispensant au passage de généreuses caresses à leurs chiennes Ulka, Urkanne et Espoir, David et Lydia sont unanimes:«Ce serait très difficile d'être seul pour s'occuper de Saint-Bernard. C'est une passion qui se partage à deux!»