Quasi-collision à JFK: les pilotes d'un avion Swiss empêchent le pire

Une situation dangereuse a failli déboucher sur une catastrophe mercredi à l'aéroport JFK de New York. Un avion Swiss a reçu l'autorisation de décoller alors que quatre autres avions roulaient sur la même piste.

L'avion a reçu l'autorisation de décoller de la piste 4L alors que quatre autres avions étaient également autorisés à la traverser. Capture d'écran VAS Aviation

blue News Marc Schaller

Heureusement, les pilotes de l'avion ont réagi rapidement et avec sang-froid. «Abandon du décollage. Trafic sur la piste», a déclaré l'équipage alors que l'avion était déjà en accélération, comme le montre une vidéo de l'échange radio sur YouTube.

Swiss a confirmé l'incident à 20 Minutes et a salué la réaction professionnelle de son équipage. Cela a permis de «désamorcer rapidement une situation potentiellement dangereuse», a déclaré la compagnie aérienne.

L'équipage de cockpit s'entraîne régulièrement à de telles situations dans des simulateurs, a ajouté Swiss. LX17 a regagné la piste après l'incident et a décollé six minutes plus tard sans autre incident.

L'année dernière, un incident similaire s'est produit à l'aéroport de Portland lorsque deux avions se sont dangereusement approchés. La Federal Aviation Administration avait ouvert une enquête à la suite de cet incident.