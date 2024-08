Quatre hommes ont été blessés, dont trois très grièvement, par une rafale de tirs sur un point de deal dans la banlieue de Grenoble, survenue après plusieurs violences similaires ces derniers jours, a indiqué le parquet mardi.

Les blessés ont été déposés en voiture devant une clinique avant que les policiers n'arrivent sur les lieux. sda

ATS

Les victimes, âgées de 19 à 26 ans, et dont l'une est connue pour trafic de stupéfiants, ont reçu des balles à la tête, au torse et aux jambes, et trois ont été hospitalisées dans un état d'urgence absolue, selon le procureur de Grenoble Eric Vaillant.

Leur état s'est ensuite amélioré, même si deux restent hospitalisées, a-t-il précisé en fin de journée.

Lundi peu après 23h00, les quatre hommes étaient assis sur des chaises pliantes, près d'un point de deal à Echirolles (Isère), quand une dizaine de balles ont été tirées avec une arme de poing d'une voiture en circulation, a précisé le magistrat.

Une voiture identique a ensuite été retrouvée calcinée à Grenoble, a-t-il ajouté.

Selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, premier à faire état de cette fusillade

L'enquête pour tentative d'assassinat a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

Violences

Grenoble et sa banlieue ont vécu ces deux dernières semaines plusieurs actes de violence de ce type qui ont fait un mort et plusieurs blessés.

Le 30 juillet, plusieurs coups de feu ont été tirés devant un immeuble d'Echirolles connu pour abriter du trafic de drogues et un homme a été légèrement blessé. Le 6 août, un autre homme a été blessé par balle dans le hall de cet immeuble.

Le 4 août, un homme de 47 ans a été tué et deux autres blessés par un homme circulant à trottinette électrique dans un quartier sensible de Grenoble.

Le 7 août, deux jeunes hommes originaires de la région parisienne ont également été blessés par balles dans un parking souterrain de la ville. Après avoir été soignés, ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs car ils sont soupçonnés d'être venus à Grenoble pour vendre des armes et des munitions à des trafiquants de drogue, selon M. Vaillant.

