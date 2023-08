Fedpol et les polices cantonales vaudoise et neuchâteloise ont perquisitionné sept domiciles et arrêté quatre personnes jeudi, a annoncé le Ministère public de la Confédération (MPC). Ces ressortissants syriens sont accusés d'avoir apporté leur soutien à un groupe terroriste.

Quatre ressortissants syriens ont été arrêtés jeudi dans les cantons de Vaud et Neuchâtel pour soutien présumé à un groupe terroriste (image prétexte). ATS

L'intervention a eu lieu dans le cadre de trois procédures pénales ouvertes à l'encontre de ces quatre individus entre janvier et septembre 2022, précise le MPC dans un communiqué. Ils sont accusés d'actes de soutien à un groupe terroriste affilié à Jabhat Al-Nusra, l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda.

Deux des prévenus sont domiciliés dans le canton de Vaud. Les deux autres se trouvaient, jusqu'à leur arrestation, dans des logements de requérants d'asile sur sols vaudois et neuchâtelois. Le plus jeune a 28 ans et les autres sont âgés entre 49 et 57 ans.

Après l'audition des prévenus, le MPC prendra position sur leur éventuelle mise en détention provisoire. La présomption d'innocence s'applique à l'ensemble des individus arrêtés, rappelle le MPC.

A ce stade, aucun renseignement complémentaire ne peut être fourni sur les faits reprochés, indique le communiqué. Le MPC diffusera de nouvelles informations dès que l'état de la procédure le permettra.

mabe, ats