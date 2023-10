Aperçue à Spreitenbach dans le canton d’Argovie, Berne et plus récemment Fribourg, une mystérieuse créature arpente depuis quelques jours la Suisse. D'où vient-elle ? On vous explique tout.

Depuis le le 12 septembre dernier, une terrifiante créature - «Opium bird» - a investi le réseau social TikTok. Et voilà que depuis quelques jours elle se balade en Suisse, en compagnie d'un acolyte lui aussi très étrange.

Qui est «Opium bird» ?

«Opium bird» est un animal fictif, fruit de l'intelligence artificielle, ressemblant à un oiseau géant de couleur blanche. Son créateur, le Tiktokeur @drevfx, l'a nommé ainsi en référence au label musical «Opium», créé en 2019 par le rappeur américain Playboi Carti, dont le style vestimentaire des membres rappelle la fourrure de la créature.

Cette dernière est devenu si populaire que de nombreuses personnes se sont mises à créer leur propre «Opium bird» grâce à l'IA afin de répandre le mythe selon lequel cet oiseau se trouverait en Antarctique, ou simplement pour effrayer les esprits les plus innocents.

S'il est fictif, comment peut-il se balader dans nos rues ?

Deux petits malins sont allés plus loin en s'amusant à «donner vie» à la créature à l'approche d'Halloween. Et voilà quelques jours qu'ils ont entamé un tour de Suisse afin d'étrenner leur costume.

Aperçu la semaine dernière à Berne, le «duo maléfique» était du côté de la gare de Fribourg ce lundi 23 octobre comme en témoignent les vidéos ci-dessous. Quel sera son prochain point de chute ? Les paris sont ouverts.